وزير قطاع الأعمال: الانفتاح على الشراكة مع القطاع الخاص لتعميق التصنيع المحلي
نصب إلكترونى.. سقوط عصابة استولت على أموال المواطنين بزعم توزيع أرباح مالية
خرج من المطار واختفى .. الداخلية تكشف تفاصيل اختطاف شخص أجنبي
لحماية أكثر من 22 مليون نخلة .. «الزراعة»: جهود مكثفة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء
عملها كشف عذرية وموتها من الجوع.. خال فتاة قنا يكشف كواليس صادمـ ـة عن مقـ ـتلها: أبوها عـ ـذبها 4 شهور
في جنازة مهيبة.. تشييع جثامين الأشقاء الخمسة ضحايا تسرب الغاز ببنها
الوادي الجديد تستعد لتنفيذ أكبر محطة توليد كهرباء من الرياح و الشمس
تأجيل قضية عروس المنوفية إلى 15 فبراير لحضور المتهم
أبلغت عن الديلر.. تفاصيل ضبط أجنبية بحوزتها مخدرات بـ3 ملايين جنيه بمطار القاهرة
انهيار الفنانة شيرين خلال جنازة شقيقها.. شاهد
إسرائيل تتسلّم دفعة جديدة من طائرات إف-35 وسط تصاعد التوتر مع إيران
فيروس مصرفي خطير ينتشر عبر واتساب.. احذر قبل فتح أي رسالة
رياضة

شوبير يحذر من التأخر في تعويض رحيل نجوم الأهلي الحاليين

شوبير
شوبير
منار نور

حذر الإعلامي أحمد شوبير مسئولي النادي الأهلي من تكرار سيناريو رحيل رامي ربيعة، مدافع الفريق السابق، مع السلوفيني نيتيس جراديشار، مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال شوبير، في برنامجه الإذاعي صباح اليوم، الأحد: «كل يوم يظهر لاعب جديد ويُقال إن الأهلي يفاوضه، محمد أمين رمضاوي، لاعب أتلتيك بارادو الجزائري، طالب مليون ونصف دولار، واللاعب عنده 20 سنة، ولذلك الصفقة أصبحت بعيدة والأهلي انسحب منها».

وأضاف: "قبلها تردد الحديث عن مصطفى قابيل، لاعب أربيل، ثم عن عودة الفاخوري، لاعب الوحدات الأردني، في ظل إصرار جراديشار على الرحيل للدوري المجري"، مشيرًا إلى أن اللاعب ذكر أنه يتعرض للتشكيك، خاصة وسط الحديث عن ضم مهاجم أجنبي جديد.

وحذر شوبير قائلاً: «أذكر الأهلي مرة أخرى وأحذر: في حال رحيل جراديشار، عليكم التأكد هل سيتم التعاقد مع لاعب آخر أم لا، مثلما حدث مع ربيعة، الذي رحل بعد رفض النادي المقابل المادي المطلوب، وحاليًا الأهلي ما زال يسعى لضم مدافع قوي. اللاعب نجم أمم إفريقيا الأول ولا يشغلني عامل السن».

شوبير الاهلي رامي ربيعة جراديشار

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

وزارة التضامن الإجتماعي

رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الزمالك

الزمالك يضع شرطًا للتخلي عن لاعبيه في يناير .. تعرّف عليه

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

مصطفي محمد

ناقد رياضي يكشف مفاجأة بشأن أرقام مصطفي محمد .. تفاصيل

احتفال غير متوقع ..رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر امام نيجيريا

احتفال غير مُتوقع.. رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا | شاهد

منتخب مصر

إعلامي: إطلاق صافرات الاستهجان خلال النشيد الوطني المصري في مباراة نيجيريا «خط أحمر»

جمعية الاورمان

خلال رمضان.. 800 ألف كرتونة مواد غذائية دعما للأولى بالرعاية

مستشفى قنا العام

مدير مستشفى قنا العام: قدمنا نصف مليون خدمة طبية خلال 2025

وكيل تعليم المنوفية

ضبط "ملاحظة" لتصويرها امتحان مادة الدراسات الاجتماعية في المنوفية

بالصور

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

مستشفى بلبيس يجري 19 حالة منظار للأطفال والكبار في يوم واحد

بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وممنوعات تؤدى للموت

محافظ الشرقية يوجّه بتكثيف أعمال النظافة وتطهير المجرى المائي بكورنيش بحر مويس

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

