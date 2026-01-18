شوبير يحذر من التأخر في تعويض رحيل نجوم الأهلي الحاليين

حذر الإعلامي أحمد شوبير مسئولي النادي الأهلي من تكرار سيناريو رحيل رامي ربيعة، مدافع الفريق السابق، مع السلوفيني نيتيس جراديشار، مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال شوبير، في برنامجه الإذاعي صباح اليوم، الأحد: «كل يوم يظهر لاعب جديد ويُقال إن الأهلي يفاوضه، محمد أمين رمضاوي، لاعب أتلتيك بارادو الجزائري، طالب مليون ونصف دولار، واللاعب عنده 20 سنة، ولذلك الصفقة أصبحت بعيدة والأهلي انسحب منها».

وأضاف: "قبلها تردد الحديث عن مصطفى قابيل، لاعب أربيل، ثم عن عودة الفاخوري، لاعب الوحدات الأردني، في ظل إصرار جراديشار على الرحيل للدوري المجري"، مشيرًا إلى أن اللاعب ذكر أنه يتعرض للتشكيك، خاصة وسط الحديث عن ضم مهاجم أجنبي جديد.

وحذر شوبير قائلاً: «أذكر الأهلي مرة أخرى وأحذر: في حال رحيل جراديشار، عليكم التأكد هل سيتم التعاقد مع لاعب آخر أم لا، مثلما حدث مع ربيعة، الذي رحل بعد رفض النادي المقابل المادي المطلوب، وحاليًا الأهلي ما زال يسعى لضم مدافع قوي. اللاعب نجم أمم إفريقيا الأول ولا يشغلني عامل السن».