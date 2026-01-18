أحمد شوبير يكشف آخر تطورات صفقة مروان عثمان مع الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير آخر تطورات انتقال المهاجم مروان عثمان من نادي سيراميكا كليوباترا إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال شوبير عبر برنامجه «مع شوبير»، المُذاع على إذاعة «أون سبورت إف إم»:«بالنسبة لتطورات صفقة مروان عثمان أوتاكا، مهاجم سيراميكا كليوباترا، زي ما قلتلكم، اللاعب بات قريبًا جدًا من الانضمام إلى النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي الجاري».

وأضاف شوبير:«ما علمته مجددًا، أن آدم وطني، وكيل محمد عبدالله، لاعب الفريق الأحمر، وضع بندًا في عقد اللاعب يمنحه الاحتراف حال تألقه رفقة سيراميكا كليوباترا، والأهلي متحفظ على هذا الشرط. ومن المتوقع أن ينتقل محمد عبدالله إلى سيراميكا على سبيل الإعارة، رفقة عمر كمال عبد الواحد، ضمن صفقة انتقال مروان عثمان».

وتابع شوبير:«ما علمته أيضًا أن محمد عبدالله نفسه متحفظ على فكرة الرحيل إلى سيراميكا كليوباترا، وغير متحمس للعرض، ويعتقد أن هذه الخطوة غير مناسبة. سنرى خلال الساعات المقبلة ما ستسفر عنه المفاوضات».