الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لتطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر
برلمانية: إطلاق بوابة إفريقيا الدوائية خطوة لدعم الاقتصاد الوطني
الرئيس السيسي يتابع مؤشرات تعافي قناة السويس.. وعودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة
قبل ليلة الختام.. نيجيريا الأكثر وقوفا على منصات التتويج.. ومصر تواصل العناد مع ركلات الترجيح وتتساوى مع أفيال كوت ديفوار
مع اقتراب رمضان 2026.. تعرف على أسعار الياميش في الأسواق
حتى لا يرحل .. ممدوح عباس يتدخل لحل أزمة بنتايج مع الزمالك
ياسمين فؤاد تفوز بجائزة نوبل للاستدامة لعام 2025
الترويج السياحي والربط الجوي محور لقاء شريف فتحي ووزير خارجية البوسنة
ديارنا.. حدائق العاصمة تواصل البناء بخطى ثابتة نحو تحقيق طفرة حضارية متكاملة.. صور
بعد واقعة العربي بالمنوفية.. استبعاد رئيس اللجنة وتحويل واضع الامتحان للشئون القانونية
الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد
رئيس مجلس الشيوخ يحيل مشروع قانون المستشفيات الجامعية للجنة التعليم
رياضة

أحمد شوبير يكشف آخر تطورات صفقة مروان عثمان مع الأهلي

شوبير
شوبير
منار نور

كشف الإعلامي أحمد شوبير آخر تطورات انتقال المهاجم مروان عثمان من نادي سيراميكا كليوباترا إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال شوبير عبر برنامجه «مع شوبير»، المُذاع على إذاعة «أون سبورت إف إم»:«بالنسبة لتطورات صفقة مروان عثمان أوتاكا، مهاجم سيراميكا كليوباترا، زي ما قلتلكم، اللاعب بات قريبًا جدًا من الانضمام إلى النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي الجاري».

وأضاف شوبير:«ما علمته مجددًا، أن آدم وطني، وكيل محمد عبدالله، لاعب الفريق الأحمر، وضع بندًا في عقد اللاعب يمنحه الاحتراف حال تألقه رفقة سيراميكا كليوباترا، والأهلي متحفظ على هذا الشرط. ومن المتوقع أن ينتقل محمد عبدالله إلى سيراميكا على سبيل الإعارة، رفقة عمر كمال عبد الواحد، ضمن صفقة انتقال مروان عثمان».

وتابع شوبير:«ما علمته أيضًا أن محمد عبدالله نفسه متحفظ على فكرة الرحيل إلى سيراميكا كليوباترا، وغير متحمس للعرض، ويعتقد أن هذه الخطوة غير مناسبة. سنرى خلال الساعات المقبلة ما ستسفر عنه المفاوضات».

شوبير مروان عثمان الاهلي ادم وطني

