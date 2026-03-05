داليا مصطفى: وافقت على الظهور كضيف شرف في درش من آجل مصطفي شعبانl خاص

كشف الفنانة داليا مصطفي عن سر موافقتها علي الظهور كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل درش، والذي يتم عرضه حاليًا.

وقالت داليا مصطفي في تصريحات خاصة لصدي البلد: وافقت علي الظهور كضيف شرف ضمن احداث مسلسل درش، من آجل مصطفي شعبان، فقد حرصت علي ان اكون بجانبه في هذا العمل ، فانا أحبه علي المستوي الشخصي، وكنت سعيدة بالعمل معه.



مسلسل درش



مسلسل "درش" يُعرض في 30 حلقة، ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، عايدة رياض، سارة نور، غادة طلعت، محمد دسوقي، وطارق النهري، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم لقاء الخميسي وداليا مصطفى وميرهان حسبين، والعمل من تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.