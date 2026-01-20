إعلامي يكشف تفاصيل صفقة انتقال ناصر ماهر إلى بيراميدز

كشف الإعلامي أحمد حسن تفاصيل صفقة انتقال ناصر ماهر إلى بيراميدز.

ناصر منسي

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"تفاصيل صفقة انتقال ناصر ماهر إلى بيراميدز

الصفقة قيمتها 65 مليون جنيه".

وتابع :"الزمالك سيحصل على 50مليون جنيه، 15 مليون جنيه مستحقات متأخرة على الزمالك لدى بيراميدز تنازل عنها الأخير ضمن الصفقة".

وأختتم :"ناصر ماهر تنازل عن 80% مستحقاته لدى الزمالك".

وكان قد تكبد نادي الزمالك 3 خسائر عقب اقتراب رحيل ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق، إلى صفوف نادي بيراميدز، في صفقة فرضتها الظروف المالية الصعبة التي يمر بها النادي خلال الفترة الحالية، رغم العائد المادي الكبير الذي حققته الصفقة على المدى القصير.



واتفق نادي الزمالك بشكل نهائي على بيع عقد ناصر ماهر إلى بيراميدز لينضم اللاعب إلى الفريق السماوي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



الخسارة الأولى في انتقال ناصر ماهر تضمنت إنتقال أبرز اللاعبين إلى منافس مباشر على البطولات المحلية.

الخسارة الثانية من وراء خروج ناصر ماهر صانع الألعاب الأساسي للزمالك هذا الموسم إلى تقليص الخيارات المتاحة في هذا المركز أمام الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.



الخسارة الثالثة من وراء انتقال ناصر ماهر إلى بيراميدز نقل صورة سلبية إلي جماهير القلعة البيضاء عن الاستقرار الإداري والمالي داخل الزمالك.