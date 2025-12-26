موهبة جديدة على أبواب الرحيل عن الزمالك بعد عمر عبد العزيز

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن بعد ملف الحارس عمر عبد العزيز، يظهر اسم جديد مهدد بالرحيل عن الزمالك، وهو علي عبد المجيد مدافع فريق الشباب مواليد 2006.

وأضاف الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن عقد علي عبد المجيد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ومع دخول شهر يناير يحق للاعب التوقيع لأي نادٍ آخر، في ظل تجاهل كامل من إدارة الزمالك وعدم فتح ملف التجديد حتى الآن.

واختتم، أن اللاعب يمتلك أكثر من عرض خلال الفترة الحالية، ويدرس بجدية الرحيل عن الزمالك بحثًا عن فرصة حقيقية للمشاركة وصناعة مستقبله الكروي، خاصة في ظل غياب الرؤية الواضحة داخل قطاع الكرة.