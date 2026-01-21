مفاجأة مدوية .. نجم الزمالك بيحلم يختتم حياته الكروية في بيراميدز

أوضح الإعلامى أحمد شوبير أن عبد الله السعيد لاعب الزمالك يريد العودة إلى بيراميدز، ليختم حياته الكروية هناك.

رحيل عبدالله السعيد عن الزمالك

وقال شوبير في تصريحات إذاعيه صباح اليوم:" أن عبد الله السعيد عندما انضم لنادى الزمالك كان يبحث عن نادٍ شعبى، لكنه الآن يريد أن ينهى مسيرته في بيراميدز، موكدا علي تصريحاته : "دلوقتى عبد الله بيحلم يروح بيراميدز".

وتابع شوبير أن عبد الله السعيد فى البداية كان يبحث عن نادٍ كبير وشعبى يختم مسيرته فيه، مشيراً إلي اختاريه الزمالك كما أنه حقق معهم بطولات وإنجازات.

وأكد شوبير أنه بعد الأزمات التى شاهدها اللاعب في الزمالك، يأمل ويتمنى ويحلم أن يختتم حياته الكروية في بيراميدز،.

وأختتم شوبير تصريحاته :" بوضوح شديد، هذا لن يحدث لأن بيراميدز لن يفاوضه مرة أخرى لأنه تمسك بالذهاب للزمالك ، مؤكداً: "لكن من جواه مش مرتاح".