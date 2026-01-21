شوبير: أحد الأندية الكبار في أسبانيا يطلب نجم الأهلي.. واللاعب يصر على الرحيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة بشأن موقف أليو ديانج نجم الأهلي من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل اقتراب عقده من الانتهاء.

رحيل اليوم ديانج

وقال شوبير في تصريحات إذاعيه صباح اليوم أن هناك عرض رسمي وصل من فالنسيا الإسباني إلى الأهلي من أجل شراء الفترة المتبقية من عقده مع الفريق الأحمر.

وأضاف شوبير: فالنسيا عارض نصف مليون يورو، إلا أن الأهلي رافض التفريط في ديانج ومُصر على استمراره حتى نهاية الموسم نظرًا لحاجته لخدماته، إلا أن اللاعب المالي مصر على الرحيل.

وأختتم فالنسيا أيضًا مصر على ضم ديانج في انتقالات يناير الجاري، وبدأت القصة مع الأهلي أن يكون هناك مرونة مع مسألة رحيله في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، خاصة في ظل وجود عرض رسمي.