فالنسيا يدخل على خط المفاوضات لضم لاعب الارتكاز الدفاعي أليو ديانج .. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن مفاجأة بشأن صفقات ضم اللاعب أليو ديانج.

أليو ديانج

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ماركا الاسبانية : "فالنسيا يدخل على خط المفاوضات لضم لاعب الارتكاز الدفاعي أليو ديانج ".

وتابع :" لاعب الوسط البالغ من العمر 28 عامًا، والذي يحظى أيضًا باهتمام ريال أوفييدو، يُعد دوليًا مع منتخب مالي، ويرتبط بعقد مع الأهلي المصري يمتد حتى عام 2027".

وكانت قد أفادت مصادر إعلامية إسبانية، أن نادي فالنسيا أبدى اهتمامه بالتعاقد مع المالي أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

لماذا يستهدف فالنسيا الإسباني ضم أليو ديانج؟

وفقًا إذاعة "Esport Valencia"، يأتي هذا الاهتمام بعد متابعة أداء ديانج مع منتخب مالي في بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث أثبت قدراته على المستوى الدولي.

وأكدت التقارير ، أن ديانج ليس الخيار الوحيد لتعزيز خط وسط فالنسيا، إذ يوجد عدد من اللاعبين الآخرين مرشحين في حال تعثر الصفقة مع لاعب الأهلي، ما يعكس حرص الإدارة على تدعيم الفريق بمواهب قادرة على الإضافة.

ويوضح الخبر توجه النادي الإسباني نحو تقوية الوسط استعدادًا للموسم الجديد، مع مراقبة عدة بدائل في حال لم تتم الصفقة.