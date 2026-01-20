الميركاتو الشتوي يشتعل مبكرا.. عمر مرموش هدف لأندية أوروبية كبرى

تصدر عمر مرموش، نجم منتخب مصر ولاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، عناوين سوق الانتقالات الشتوية، بعدما أصبح هدفًا لخمسة أندية أوروبية كبرى، بحسب موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في أسعار وانتقالات اللاعبين.



ويأتي اهتمام هذه الأندية في ظل سعيها لتعزيز خطوطها الهجومية خلال المرحلة الحاسمة من الموسم، حيث تضم قائمة المهتمين كلًا من بوروسيا دورتموند الألماني، وجالاتا سراي التركي، إلى جانب أستون فيلا وتوتنهام من الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويرتبط تحرك الأندية الأوروبية تجاه مرموش بقلة مشاركاته هذا الموسم مع مانشستر سيتي، إذ لم يحصل اللاعب المصري على فرص كافية للمشاركة بصفة أساسية تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، ما فتح الباب أمام احتمالية رحيله المؤقت عن صفوف الفريق السماوي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



أرقام لا تعكس الإمكانيات

وعلى الرغم من امتلاك مرموش سجلًا تهديفيًا مميزًا خلال مسيرته الاحترافية، بعدما سجل 76 هدفًا في 251 مباراة، إلا أن مشاركاته هذا الموسم جاءت محدودة، حيث خاض 15 مباراة بجميع المسابقات، لم يبدأ خلالها أساسيًا سوى في مباراتين فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز، سجل خلالهما هدفًا واحدًا.



وتُعد هذه الأرقام بعيدة عن المستوى الحقيقي للاعب، خاصة في ظل تألقه اللافت خلال تجربته السابقة مع آينتراخت فرانكفورت، قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي.



ثلاثة سيناريوهات لمستقبل مرموش



ويعيش عمر مرموش حالة من الغموض بشأن مستقبله، في ظل وجود ثلاثة سيناريوهات محتملة خلال شهر يناير؛ أولها الاستمرار مع مانشستر سيتي ومحاولة فرض نفسه داخل التشكيل الأساسي رغم صعوبة المنافسة وكثرة الخيارات الهجومية.



أما السيناريو الثاني، فيتمثل في الخروج على سبيل الإعارة إلى أحد الأندية الأوروبية المهتمة بخدماته، بهدف الحصول على دقائق لعب أكبر واستعادة الثقة والجاهزية الفنية، فيما يرتبط السيناريو الثالث بانتظار عروض أخرى قد توفر له دورًا فنيًا أوضح، سواء عبر إعارة جديدة أو انتقال بشروط مختلفة.





وبحسب بيانات «ترانسفير ماركت»، شارك مرموش هذا الموسم في 389 دقيقة فقط بجميع المسابقات، سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع هدفًا آخر، وهي أرقام تؤكد حاجة اللاعب إلى خطوة جديدة تعيد إطلاق مسيرته خلال النصف الثاني من الموسم.