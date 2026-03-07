ليلة القدر .. هل يمكن وقوعها في 21 رمضان ؟

تعد ليلة القدر من أعظم المناسبات المباركة التي تأتي ضمن العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وتحديداً في الليالي الوترية وهي ليلة الحادي والعشرين والثالث والعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين والتاسع والعشرين وبناء على ما ورد في السنة النبوية المطهرة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان فإنه من الممكن تماماً أن تصادف ليلة القدر ليلة الحادي والعشرين من رمضان أو أي ليلة فردية أخرى .

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الليلة العظيمة تتنقل بين الأوتار في كل عام ولا ترتبط بليلة بعينها دائماً ولذلك يجدر بالمسلمين تكثيف العمل الصالح والاجتهاد في العبادة طوال هذه العشر ولا سيما الليالي الوترية لتحصيل فضلها الذي وصفه الله تعالى في كتابه العزيز بأنها خير من ألف شهر .

ويستحب في هذه الأوقات الزاكية المداومة على القيام وتلاوة القرآن الكريم والاعتكاف والدعاء والذكر طلباً للمغفرة والرضوان ومن السنّة الإكثار من دعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني كما يشرع سؤال الله العفو والعافية في الدين والدنيا والأهل والمال وطلب الستر والأمان والحفظ من كل سوء والدعاء بالهداية والبركة والوقاية من شر المقادير مع سؤال الله الحسنة في الدارين والوقاية من عذاب النار والكفاية بالحلال عن الحرام والغنى بفضل الله عمن سواه سائلين المولى أن يبلغنا فضل قيامها إيماناً واحتساباً.

علامات ليلة القدر كما وردت في السنة

أرشد النبي ﷺ إلى عدد من العلامات التي قد يستدل بها المؤمن على ليلة القدر، وتنقسم إلى علامات أثناء الليلة، وأخرى تظهر في صباحها، وهي علامات يستأنس بها المسلم دون الجزم القطعي بليلة محددة.

أولًا علامات أثناء الليلة

من أبرز العلامات الشعور بالسكينة والطمأنينة، حيث يجد المؤمن راحة نفسية غير معتادة وانشراحًا في الصدر، كما توصف الليلة بأنها معتدلة في الطقس، فلا تكون حارة ولا باردة بشكل لافت، إضافة إلى هدوء السماء وسكون الرياح في أجواء يغلب عليها الصفاء والسكينة.

ثانيًا العلامة اللاحقة الأوضح

تتمثل العلامة الأوضح في شروق الشمس صباحها، حيث تشرق الشمس بيضاء نقية بلا شعاع حاد يؤذي العين، ويمكن النظر إليها بسهولة نسبية، وهي من العلامات التي وردت في الأحاديث النبوية الشريفة.



أفضل الأعمال في العشر الأواخر من رمضان

ينصح العلماء بالإكثار من قيام الليل خلال العشر الأواخر، والحرص على صلاة التهجد، وتلاوة القرآن الكريم، والذكر، والاستغفار، إلى جانب الإكثار من الدعاء، خاصة الدعاء المأثور: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني».

كما يُستحب الاعتكاف لمن استطاع، والتفرغ للعبادة قدر الإمكان، لما في هذه الليالي من فضل عظيم قد يكون سببًا في فوز كبير لا يتكرر إلا مرة كل عام، حيث تمثل العشر الأواخر فرصة ذهبية لتجديد الإيمان ومراجعة النفس والتقرب إلى الله تعالى.