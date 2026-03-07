قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

اذان المغرب اليوم.. اعرف هتفطر إمتى 17 رمضان 2026

اذان المغرب اليوم
اذان المغرب اليوم
شيماء جمال

اذان المغرب اليوم.. كثر البحث عن اذان المغرب اليوم عبر محرك جوجل، لرغبة الكثير فى معرفة موعد الإفطار.. لذلك سوف نذكر لكم فى السطور القادمة موعد اذان المغرب اليوم فى عدد من المحافظات.

اذان المغرب اليوم فى القاهرة

صلاة الفجْر    ٤:٤٨ ص
الشروق    ٦:١٥ ص
صلاة الظُّهْر    ١٢:٠٦ م
صلاة العَصر    ٣:٢٧ م
صلاة المَغرب    ٥:٥٨ م
صلاة العِشاء    ٧:١٥ م
 

اذان المغرب اليوم في الإسكندرية

صلاة الفجْر    ٤:٥٣ ص
الشروق    ٦:٢٠ ص
صلاة الظُّهْر    ١٢:١١ م
صلاة العَصر    ٣:٣٢ م
صلاة المَغرب    ٦:٠٣ م
صلاة العِشاء    ٧:٢١ م


اذان المغرب اليوم فى الجيزة

صلاة الفجْر    ٤:٤٨ ص
الشروق    ٦:١٤ ص
صلاة الظُّهْر    ١٢:٠٦ م
صلاة العَصر    ٣:٢٧ م
صلاة المَغرب    ٥:٥٨ م
صلاة العِشاء    ٧:١٥ م

اذان المغرب اليوم فى أسوان

صلاة الفجْر    ٥:١٩ ص
الشروق    ٦:٤١ ص
صلاة الظُّهْر    ١٢:٣٥ م
صلاة العَصر    ٣:٥٨ م
صلاة المَغرب    ٦:٣٠ م
صلاة العِشاء    ٧:٤٣ م

5 أعمال في العشر الأواخر من رمضان تفتح أبواب الرزق وتغفر الذنوب

من أهم أعمال في رمضان تفتح أبواب الرزق وتغفر الذنوب هو صلاة التراويح وأداء صلاة التهجد أيضًا فهي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الله تعالى وصف «وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا». 

يعد الإكثار من ذكر الله من أهم أعمال في العشر الأواخر من رمضان والتي تجلب خيري الدنيا والآخرة، وقد ذكر عدد من العلماء أكثر من 70 فائدة لـ ذكر الله، كما حث الله تعالى على الذكر في قوله «يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا».

ما هي أعمال العشر الأواخر من رمضان ؟

تعد الصدقة من أهم أعمال العشر الأواخر من رمضان فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الصدقة في رمضان وذلك إما بإطعام الطعام، وإما عبر تفطير الصائمين، كما جاء في حديث الرسول عليه السلام: «من فطَّرَ صائمًا كانَ لَهُ مثلُ أجرِهِ غيرَ أنَّهُ لا ينقصُ من أجرِ الصَّائمِ شيءٌ»

قراءة القرآن من أعمال العشر الأواخر في رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم «اقْرَؤوا القرآنَ فإنه يأتي يومَ القيامةِ شفيعًا لأصحابه» صحيح مسلم.

وفي العشر الأواخر من رمضان يجب أن يحصر كل مؤمن على صلة الرحم فالرّحم معلّقة بالعرش، بدليل ما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الله خلق الخلق، حتى إذا فَرَغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة؛ قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب؛ قال: فهو لك.

روشتة لختم القرآن الكريم أكثر من مرة خلال النصف الثاني من رمضان

لختم القرآن الكريم أكثر من مرة في النصف الثاني من رمضان فإنه لابد من مضاعفة الورد اليومي ليصبح قراءة جزئين أو قراءة من 40 إلى 60 صفحة يوميا. 

ويمكن لمن يريد ختم القرآن أكثر من مرة في النصف الثاني من رمضان تقسيم القراءة من 8 صفحات قبل وبعد كل صلاة مفروضة، أو قراءة 4 أجزاء يومياً بحيث يكون قرأ جزءًا كل 6 ساعات لتختم القرآن الكريم مرتين خلال الـ 15 يوماً الأخيرة.

