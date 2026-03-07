قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال يصدر إنذاراً عاجلاً لسكان جنوب لبنان بالإخلاء الفوري
الصحة: تقرير أسبوعي يرصد تقدمًا ملحوظًا في المشروعات القومية خلال الأسبوع الأول من مارس 2026
مدارس ووحدات سكنية.. إيران تكشف حصيلة أضرار استهداف المنشآت المدنية خلال الحرب
حزب الله يستهدف موقع بلاط التابع لجيش الاحتلال المستحدث في جنوب لبنان بالصواريخ
بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل
الدفاعات الجوية السعودية تتصدى لمسيرات وصواريخ استهدفت منشآت حيوية
3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر
صواريخ خارقة للتحصينات.. الاحتلال يشن غارات عنيفة على بلدة النبي شيت في لبنان| التفاصيل
مدبولي يسلم عقود وحدات سكنية بحدائق العاصمة لمحدودي ومتوسطي الدخل
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره العراقي تداعيات التصعيد العسكري
شبورة مائية.. حالة الطقس اليوم السبت 7 مارس 2026
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 15 صاروخاً باليستياً و119 طائرة مسيرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

علي جمعة: الخلط بين التماثيل والصور الفوتوغرافية سبب التشدد في الحكم

علي جمعة
علي جمعة
إيمان طلعت

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن كثيرًا ما يُقال: إن الصور حرام، وإن تعليقها حرام، وإنها تطرد الملائكة؛ ثم تُبنى على ذلك حالة من القلق والتشدد، مع أن هذه المسألة تحتاج إلى تحريرٍ وفهمٍ أدق.

واوضح جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هناك فرق بين الصورة المحرمة التي ارتبطت بصناعة التمثال المعبود، وفتح باب الوثنية، وبين الصورة الفوتوغرافية التي لا تُنشئ معبودًا، ولا تصنع صنمًا، ولا تدخل في هذا الباب أصلًا، وإنما حقيقتها - كما عبّر بعض أهل العلم - أنها احتباس ظل؛ فهي أقرب إلى انعكاس الصورة في المرآة، غير أنها تُحفَظ بدل أن تزول بانصراف صاحبها.

ومن هنا يظهر أن الخلط بين التمثال المعبود والصورة الفوتوغرافية خلطٌ في المفهوم قبل أن يكون في الحكم.

فليس كل ما سُمِّي صورةً يحمل المعنى نفسه، ولا كل ما اشترك في الاسم اشترك في الحكم.

ولذلك كان تعميم التحريم على الصور الفوتوغرافية نوعًا من التوسيع الذي أدّى عند بعض الناس إلى الحرج والاضطراب، ثم إلى استثناءات متكلفة في البطاقة والجواز ونحو ذلك.

الخلاصة: المسألة لا تُفهم بالتشدد، بل بالتمييز.

ولا يُحكم فيها بالاسم وحده، بل بحقيقة الشيء وعلة الحكم فيه.

فإذا كانت الصورة الفوتوغرافية ليست من جنس الصورة المعبودة التي جاء الإسلام لهدم طريقها، فلا يصح أن تُحمَّل الحكم نفسه لمجرد التشابه في الاسم.

الصور حرام حكم التماثيل والصور الفوتوغرافيه علي جمعة

بالصور

محافظ الإسكندرية يتابع استعدادات التدريب العملي لمجابهة الأزمات والكوارث

اجتماع بالمحافظة
اجتماع بالمحافظة
اجتماع بالمحافظة

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 11 ندوة توعوية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

حملات تفتيشية مفاجئة على الطرق الرئيسية بمراكز ومدن الشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

ملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

