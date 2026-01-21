هل توروب غير مقتنع بيوسف بلعمري صفقة الأهلي الجديدة؟.. شوبير يوضح

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة بتفاصيل جديدة حول صفقة انضمام الظهير الأيسر المغربي يوسف بلعمري ، إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قادمًا من نادي الرجاء المغربي.

يوسف بلعمري

وأوضح شوبير ، في تصريحات إذاعية صباح اليوم: "أن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للأهلي، لم يكن مقتنعًا بإمكانات يوسف بلعمري، مشيراً إلى أنه لا يلبّي الطموحات الفنية التي يسعى إليها، وكان يفضل التعاقد مع ظهير أيسر بمستوى أعلى.

وأضاف شوبير، إلى أن ييس توروب أبدى اعتراضًا واضحًا على الصفقة في بدايتها، إلا أن إدارة النادي تمسكت بوجهة نظرها وأصرت على إتمام التعاقد، اعتمادا على ثقتها في قدرات اللاعب، وهو ما دفع توروب للموافقة في النهاية، على أن يكون الفيصل هو الأداء داخل الملعب.

واختتم شوبير، على أن إدارة الأهلي أبلغت توروب بشكل صريح بقناعتها التامة بيوسف بلعمري، واعتبرته إضافة جيدة للفريق، مصرة على ضمه رغم التحفظات الفنية للمدير الفني.