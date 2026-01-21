المغربي يوسف بلعمري يصل القاهرة اليوم لاتمام انضمامه للنادي الأهلي

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد مفاجأة بشأن اللاعب يوسف بلعمري المنضم حديثاً القلعة الحمراء.

يوسف بلعمري

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"يوسف بلعمري يصل القاهرة اليوم لاتمام انضمامه للنادي الأهلي".

أنهى مسئولو النادي الأهلي صفقة التعاقد مع المغربي يوسف بلعمري قادمًا من نادي الرجاء المغربي بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية

وينتظر النادي انتهاء مشاركة بلعمري مع منتخب المغرب في بطولة أمم إفريقيا 2025، من أجل قدومه إلى القاهرة وخضوعه للكشف الطبي قبل الإعلان الرسمي عن كافة التفاصيل المتعلقة بعقده وانضمامه إلى التدريبات

ومن المقرر أن يخضع بلعمري للكشف الطبي في القاهرة، عقب الانتهاء من بطولة أفريقيا، قبل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي وإعلان تفاصيل التعاقد.