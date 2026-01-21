قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مكاسب روسيا من الذهب تعوض أصولها المجمدة بالخارج
خلال أسبوع.. وزير الري يطلب تقارير فنية عن حالة معدات الرفع بالمحافظات
مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور
شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي
بنسبة 24% من الإجمالي.. الزراعة: 11.5 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة
وزير الخزانة الأمريكية من دافوس: جرينلاند يجب أن تكون جزءًا من الولايات المتحدة
تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة علي المواطنين وتقديم تخفيضات في دفع الرسوم لتشجيع
عطل في طائرة ترامب يؤخر وصوله إلى منتدى دافوس 3 ساعات
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 21 يناير 2026| فيديو
عراقجي: لن نسمح بأن يتحول دعم الإرهاب إلى ممارسة بلا ثمن في النظام الدولي
حريق يلتهم لانش سياحي بالغردقة أثناء رسوه على مارينا أحد الفنادق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قائمة كاملة بالأسماء.. لاعبون تنقلوا بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا آخر 4 سنوات

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن أسماء اللاعبين الذين انتقلوا من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا ، والعكس خلال آخر 4 سنوات.

أسماء اللاعبين الذين انتقلوا من الأهلي الى سيراميكا كليوباترا

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"اللاعيبة اللي انتقلت من الأهلي الى سيراميكا كليوباترا ، والعكس خلال أخر 4 سنوات :

1- صالح جمعة

2- أحمد ياسر ريان

3- صلاح محسن

4- شادي حسين

5- مصطفى سعد ميسي

6- محمد شكري

7- أحمد رمضان بيكام

8- سعد سمير

9- أحمد قندوسي

10- محمد رضا عطية 

11- يوسف سيد عبد الحفيظ

12- أحمد عابدين

13- أحمد أشرف

14- أحمد رمضان بيكام (بالعكس)

15- محمد شكري (بالعكس)

16- كريم نيدفيد

17- كريم الدبيس

18- خالد عبد الفتاح

19- عمرو السولية

20- مروان عثمان

21- عمر كمال عبد الواحد

22- محمد عبد الله".

وكان قد أشاد الإعلامي امير هشام بصفقة النادي الأهلي الجديدة أحمد عيد.

وكتب هشام من خلال حسابه الشخصي اكس :" أحمد عيد تدعيم مهم وصفقة كويسة لصالح الاهلي في رأيي وبديل جيد في حالة غياب محمد هاني.

تفاصيل صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوى
يستعد النادي الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة للإعلان عن ضم 5 صفقات بشكل رسمي في فترة الإنتقالات الشتوية لدعم الفريق الأول لكرة القدم، ورغم أن الأهلي أنهي صفقة عمرو الجزار من البنك الأهلي قبل ايام لكنه لم يعلن عنها حتى الآن.

وخاض الجزار برنامجا تأهيليا في جيم الأهلي حيث يعاني من الإصابة ولكنه سيشارك في الدريبات الجماعية بدءاً من اليوم لأول مرة حيث تم التعاقد معه من البنك الأهلي مقابل 60 مليون جنيه علي 4 اقساط خلال عام بخلاف إعارة أحمد رضا حتي نهاية الموسم الحالي.

كما أنهت إدارة الأهلي إجراءات التعاقد مع المغربي يوسف بلعمري ظهير أيسر فريق الرجاء البيضاوي المغربي لمدة ثلاث مواسم ونصف مقابل 570 الف دولار للرجاء، ومن المقرر أن يصل بلعمري للقاهرة في غضون ساعات بعد أن أنهي مهمته مع منتخب بلاده في بطولة أمم أفريقيا .

كما أنهت إدارة الأهلي اتفاقها لضم صفقتين جديدتين وهما مروان عثمان اوتاكا على سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم من سيراميكا كليوباترا وشراء نهائي لهادي رياض مدافع فريق بتروجيت، وأحمد عيد من المصري البورسعيدي .

ويسعي مسئولو الأهلي لحسم صفقتين جديدتين بخلاف الخماسي حيث تواجد في الثلاثة أيام الماضية سيد عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال المشرف على الكرة في أوروبا للتفاوض على ضم مهاجم أجنبي بخلاف مفاوضات مع مصطفي قابيل لاعب المنتخب العراقي للشباب والذي سيتم قيده تحت السن حال إتمام التعاقد معه.

الاهلي كليوباترا سيراميكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: الأمطار تضرب 17 محافظة غداً وتصل إلى القاهرة

السنغال

مفاجأة .. هل يُسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب؟

الذهب

«الذهب يشتعل عالميًا».. خبير يحذر من تقلبات حادة ويتوقع قفزة تاريخية مع قرارات الفيدرالي

تطبيق إنستاباي

إنستاباي يتيح تلك الميزة للتسهيل على العملاء

الشناوي

إبراهيم حسن يكشف حقيقة استبعاد «الشناوي» من قائمة المنتخب في كأس العالم

كلود لوروا

كلود لوروا يُثير الجدل ويدعو لمقاطعة كأس العالم 2026 بسبب «إنفانتينو»

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو

التليفون المحمول

اعتبارا من الغد.. مصلحة الجمارك: 38% ضريبة جمركية على الهواتف الواردة

ترشيحاتنا

يوسف بلعمري

المغربي يوسف بلعمري يصل القاهرة اليوم لاتمام انضمامه للنادي الأهلي

الاهلي

قائمة كاملة بالأسماء.. لاعبون تنقلوا بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا آخر 4 سنوات

بنتايج

خالد الغندور: لا علاقة بين صفقة ناصر ماهر وعودة بنتايج للزمالك

بالصور

مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟

هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟
هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟
هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟

جرينلاند وعسكرة القطب الشمالي.. لماذا يريد ترامب الاستحواذ على الجزيرة الدنماركية ؟

جزيرة جرينلاند
جزيرة جرينلاند
جزيرة جرينلاند

تفسير حلم الأطفال.. وعلاقته بالخوف الداخلي ومراحل الشفاء النفسي

تفسير حلم الأطفال.. براءة ومخاوف داخلية ومرحلة شفاء نفسى
تفسير حلم الأطفال.. براءة ومخاوف داخلية ومرحلة شفاء نفسى
تفسير حلم الأطفال.. براءة ومخاوف داخلية ومرحلة شفاء نفسى

فيديو

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد