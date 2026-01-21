عمرو سلامة عن إهدار دياز لركلة الجزاء: الناس بتحب تصدق المؤامرة

علق المخرج عمرو سلامة علي تحليل بعد مشجعي الكرة علي اتفاق إبراهيم دياز لاعب منتخب المغرب لضياع ضربة الجزاء في نهائي امم أفريقيا لحل ازمة انسحاب منتخب السنغال .

وكتب سلامة من خلال الشخصي اكس :" نظرية المؤامرة إن براهيم دياز كان متفق على تضييع ضربة الجزاء انتشرت في مصر والعالم بشكل مرعب، ناس مصدقة إن لاعب هيضيع مسيرته وسمعته علشان يحل موقف، ناس شايفه إن كل عياطه وتأثره ومشاعر الخزي على وشه كانت تمثيل محكم وكإنه أحمد زكي، لحد دلوقتي ماقرتش تحليل شافي يفهمني ليه في نسبة كبيرة قوي من الناس بتحب تصدق نظريات المؤامرة قوي كده.

اُستقبل منتخب السنغال الفائز مؤخرا بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم بالمغرب استقبال الأبطال في موكب جماهيري بشوارع العاصمة دكار اليوم الثلاثاء.

سار المنتخب السنغالي في شوارع دكار بحافلة مكشوفة تسير ببطء وسط أعداد كبيرة من الجماهير التي ارتدت قميص منتخب بلادها، واحتفلت بأبواق الفوفوزيلا وأبواق السيارات والهتافات.

ووقف لاعبو السنغال على سطح حافلة مكونة من طابقين، وتناوبوا رفع الكأس والعلم السنغالي، وهم يصفقون ويتبادلون التحية مع الجماهير.