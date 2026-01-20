قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلال أيام .. الزراعة تفاجئ المواطنين بأخبار سارة بسبب رمضان 2026
ما أفضل أعمال شهر شعبان؟.. اغتنمها كما أوصى الرسول بـ11 عبادة
اعتبارا من الغد.. مصلحة الجمارك: 38% ضريبة جمركية على الهواتف الواردة
إنستاباي يتيح تلك الميزة للتسهيل على العملاء
بعد قرار الجمارك الجديد .. هل توجد رسوم على الهواتف بأثر رجعي؟
مفاجأة .. هل يُسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب؟
ترامب : تحركنا الحاسم ضد فنزويلا بسبب فتح السجون ودفع المهاجرين للولايات المتحدة
أرسنال يتقدم على إنتر 2-1 في نهاية الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا
ويل سميث يتجول في الأهرامات: عطلة نهاية الأسبوع من مصر.. صور
شوط أول | ريال مدريد يتقدم على موناكو بهدفين في دوري الأبطال
تحذير من الأرصاد: الأمطار تضرب 17 محافظة غداً وتصل إلى القاهرة
هتشتريها بكام بكرة؟ أسعار الدواجن تواصل الانخفاض في الأسواق
أصل الحكاية

مفاجأة .. هل يُسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب؟

السنغال
السنغال
أحمد أيمن

أثار نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 بين منتخبي السنغال والمغرب جدلًا واسعًا بعد نهاية مباراة مثيرة ومليئة بالأحداث المثيرة للجدل، ما دفع بعض المتابعين خاصة المغاربة إلى التساؤل حول إمكانية سحب لقب البطولة من السنغال ومنحه للمغرب.

اقيمت المباراة النهائية في الرباط بالمغرب، ووُجّهت إليها أنظار الجماهير القارية، حيث انتهى اللقاء بفوز السنغال 1-0 بهدف سجّله بابي جاييه في الدقيقة 94 من الشوط الإضافي الأول. 

أحداث مباراة السنغال والمغرب 

الجدل بدأ بعد أن ألغى الحكم الكونغولي جان جاك ندالا هدفًا كان محتسبًا لصالح السنغال قبل أن يحتسب في اللحظات التالية ركلة جزاء لصالح المغرب بعد ارتطام لاعب المنتخب المغربي إبراهيم دياز في منطقة جزاء السنغال عقب تماس مع الحاجي ماليك ضيوف. 

رد فعل فريق السنغال كان حاسمًا في تلك اللحظة، إذ توجه اللاعبون إلى غرف الملابس احتجاجًا على قرار الحكم، مما أثار شكوكًا حول قانونية استكمال المباراة من الأساس، قبل أن يتدخل القائد ساديو ماني لإقناع زملائه بالعودة لاستئناف اللقاء. 

ركلة الجزاء التي حصل عليها المغرب أُسفرت عن فرصة قوية، لكن دياز أضاعها بطريقة “بانينكا” العجيبة، حيث تصدي حارس السنغال إدواردو ميندي للكرة، وهو ما أثار مزيدًا من الانتقادات والتساؤلات حول إدارة المباراة. 

رد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) على تلك الأحداث ببيان رسمي أدان فيه مجمل ما دار خلال النهائي وأعلن إحالة الواقعة بكامل تفاصيلها إلى اللجنة التأديبية لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للوائح. 

هل يتم سحب اللقب من السنغال؟

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تقديم شكوى رسمية للاتحاد الإفريقي وللاتحاد الدولي فيفا ضد ما وصفته بـ “الأخطاء التحكيمية وعدم الاحترام للروح الرياضية”. 

ومع هذه التطورات، ظهر سؤال يكتسح مواقع التواصل ومتابعي البطولة: هل من الممكن سحب لقب البطولة من السنغال ومنحه للمغرب؟. 

وفقًا لبعض التحليلات التي نقلتها صحيفة المنتخب المغربية، تبرز لوائح الفيفا ومواد النظام القانوني المتعلقة بـ سلطة الحكم وتأثير الانسحاب على نتيجة المباراة، وهي مواد تنص على أن الفريق الذي ينسحب أو يرفض استكمال اللعب يُعتبر خاسرًا بنتيجة اللقاء ويطبق عليه “العقوبات والآثار القانونية والتنظيمية” المترتبة عن الانسحاب. 

بموجب هذه اللوائح، ترى الصحيفة أن النتيجة القانونية يجب أن تُحتسب لمصلحة الفريق الآخر (المغرب)، حتى مع وقوع أحداث انسحاب رمزية من السنغال، ما يعني ـ نظريًا ـ إمكانية اعتبار المنتخب المغربي هو الفائز باللقب وفقًا لقواعد الانسحاب. 

ومع ذلك، فإن هذا التفسير لا يزال خاضعًا لتقييم اللجنة التأديبية للكاف وقرار الاتحاد الدولي (فيفا)، ولا توجد حتى الآن قرارات رسمية تؤكد سحب الكأس أو تعديل النتائج. 

مباراة المغرب والسنغال أحداث مباراة المغرب والسنغال انسحاب السنغال سحب لقب أمم أفريقيا أزمة مباراة المغرب والسنغال

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ «صدى البلد» موعد التعديل الوزاري المقبل

حالة الطقس في مصر

حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

مدرب السنغال

الاتحاد الأفريقي يوقف مدرب السنغال.. تفاصيل

ريهام عاصم

ما سبب موتها؟ القصة الكاملة لوفاة الستايلست ريهام عاصم

التوقيت الشتوي

لا تعديل على الساعة القانونية خلال رمضان.. العمل بالتوقيت الصيفي في موعده المحدد| التفاصيل بالقانون

محمول

مواصفات أحدث هواتف HONOR

لامبورجيني

لامبورجيني تحطم الأرقام القياسية في 2025 رغم غياب تيميراريو

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. قبل انطلاقه عالميا.. إليك أهم مواصفات هاتف Vivo X200T.. وببطارية ضخمة وأقوى معالج أوبو تغزو الأسواق بهاتف جديد

بالأحمر الجذاب .. مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية لافتة في عيد ميلادها

شوربات مريحة لمرضى القولون والمعدة غنية بالعناصر وسهلة الامتصاص

أعراض فقر الدم الأنيميا وأنواعها المختلفة.. ومتى تستشير الطبيب؟

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق شيرين| صور

لقاء الخميسي وعبدالمنصف

صورة تحسم الجدل .. حقيقة انفصال لقاء الخميسي وأوسا

برق وأمطار

خلال ساعات.. تحذيرات من تقلبات جوية تضرب المحافظات| تفاصيل

محمد سعد

محمد سعد لا يعرف أين تؤدى العمرة؟ فيديو قصير يثير الجدل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

