وزيرة البيئة تبحث سبل تعزيز الاستثمار داخل المحميات الطبيعية مع صندوق تحيا مصر
3 أيام.. موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2026
تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر أسماء إسماعيل بتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء
يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج
الدفاع السورية: سجن الأقطان بالرقة مؤمن بالكامل ولا إشتباكات بمحيطه
هل يبقى ديانج مع الأهلي حتى نهاية الموسم أم تسمح الإدارة برحيله إلى أوروبا ؟
المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث يطلق لجنة لصياغة نماذج موحدة للدراسات الطبية الإكلينيكية
بعد قرار وزير العمل.. عدد أيام إجازة 25 يناير 2026 القطاع الخاص والحكومي
أمريكا تلاعب روسيا في الإفراج عن سفينة النفط مارينيرا
شيخ الأزهر يستقبل ضيوف مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية بحضور وزير الأوقاف
حرب كلامية بين أحمد شوبير وعصام الحضري .. تفاصيل
أحمد حسن: ساديو ماني يستحق جائزة خاصة لإنقاذ صورة الكرة الأفريقية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بطل أفريقيا في قفص الاتهام.. كاف يحقق بأحداث نهائي المغرب والسنغال

منتخب السنغال
منتخب السنغال
منتصر الرفاعي

رغم تتويجه بلقب كأس أمم أفريقيا 2025 للمرة الثانية في تاريخه وجد منتخب السنغال نفسه في قلب عاصفة من الجدل والعقوبات بعد الأحداث الساخنة التي شهدها نهائي البطولة أمام منتخب المغرب فبين اعتراضات حادة داخل الملعب وتوقف غير مسبوق للمباراة وأعمال شغب في المدرجات.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن منتخب السنغال لكرة القدم بات مهددا بعقوبات صارمة من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على خلفية الأحداث التي صاحبت المباراة النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 والتي جمعت بين منتخبي المغرب والسنغال.

وتوج منتخب السنغال بلقب البطولة القارية للمرة الثانية في تاريخه عقب فوزه على منتخب المغرب صاحب الأرض والجمهور بهدف دون رد في اللقاء النهائي الذي أقيم مساء الأحد على ملعب الرباط في مباراة حسمت اللقب وأكدت استمرار الهيمنة السنغالية على الكرة الإفريقية خلال السنوات الأخيرة.

غرامات وإيقافات محتملة
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن "كاف" يدرس فرض عقوبات مالية كبيرة على الاتحاد السنغالي لكرة القدم تتراوح قيمتها بين 50 ألف و100 ألف يورو إلى جانب إيقاف عدد من اللاعبين والمدربين المتورطين في الأحداث من أربع إلى ست مباريات وهي عقوبات قد تؤثر بشكل مباشر على مشاركة بعض نجوم المنتخب في بطولة كأس العالم المقبلة نظرًا لتزامن فترات الإيقاف مع مواعيد المنافسات الدولية.

وأضافت "آس" أن العقوبات قد تمتد لتشمل الجماهير أيضا من خلال إقامة المباريات المقبلة لمنتخب السنغال على أرضه دون حضور جماهيري فضلا عن منع جماهيره من السفر لمؤازرة الفريق خلال منافسات كأس العالم 2026.

وشددت الصحيفة على أن هذه الإجراءات تعكس سياسة الحزم التي يتبعها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في التعامل مع أي تجاوزات انضباطية وحرصه على حماية نزاهة المسابقات القارية وسلامة اللاعبين والحكام.

واقعة غير مسبوقة في النهائي
وشهد نهائي كأس أمم إفريقيا واقعة نادرة في تاريخ البطولة بعدما رفض لاعبو منتخب السنغال استكمال المباراة اعتراضا على احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي في اللحظات الأخيرة من اللقاء قبل أن يتمكن ساديو ماني نجم النصر السعودي من إقناع زملائه بالعودة إلى أرض الملعب.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مطالبة لاعبي المغرب بركلة جزاء بعد سقوط إبراهيم دياز داخل منطقة الجزاء إثر احتكاك مع مدافع السنغال ليتدخل الحكم الكونغولي جون جاك ندالا ويستعين بتقنية حكم الفيديو المساعد “VAR” قبل أن يحتسب ركلة الجزاء في الدقيقة 97 من عمر المباراة.

وأعقب القرار اعتراض شديد من لاعبي السنغال ومدربهم بابي ثياو ورفض الفريق استكمال اللعب ما أدى إلى توقف المباراة لنحو ثماني دقائق وامتناع اللاعبين عن مواصلة اللقاء ودخولهم غرف الملابس قبل أن ينجح ساديو ماني في تهدئة الأوضاع وإقناع زملائه بالعودة.

وسدد إبراهيم دياز ركلة الجزاء على الحارس إدوارد ميندي، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي في وقتها الأصلي، قبل أن تحسم المواجهة لاحقًا لصالح منتخب السنغال.

تحقيقات وعقوبات منتظرة
ومن المنتظر أن يتعرض بابي ثياو المدير الفني لمنتخب السنغال لعقوبات قوية من جانب الاتحاد الإفريقي بسبب اتهامه بالتحريض على انسحاب الفريق من اللقاء إلى جانب بعض اللاعبين الذين يشتبه في تورطهم في اتخاذ القرار ذاته.

كما ينتظر أن يفتح “كاف” تحقيقا موسعا بشأن أعمال الشغب التي ارتكبتها جماهير السنغال في المدرجات حيث أقدمت مجموعات من المشجعين على تحطيم المقاعد وإلقائها باتجاه قوات الأمن ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بلغت ذروتها بمحاولة بعض الجماهير اقتحام محيط الملعب والاشتباك مع المنظمين ورجال الأمن الأمر الذي استدعى تدخلًا أمنيًا عاجلًا لإعادة النظام والسيطرة على الموقف.

منتخب السنغال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كأس أمم إفريقيا 2025 المغرب والسنغال منتخب المغرب

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

الشاب المغربي سفيان المعروفي

وفاة متطوع مغربي تهز الشارع الرياضي بعد نهائي أمم أفريقيا 2025

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

منتخب مصر

ثلاثي بيراميدز وثنائي الأهلي الجديد أبرز المرشحين لمعسكر الفراعنة المقبل

وزيرة التنمية المحلية

منال عوض لـ سكرتيري العموم: تقييم جهود القيادات التنفيذية قبل نهاية يناير

جانب من اللقاء

لتقييم المرحلة الأولي .. اتفاقية تعاون بين التأمين الصحي الشامل ومنظمة الصحة العالمية

وزير التعليم العالي

أيمن عاشور: التعليم العابر للحدود يعزز جودة المؤسسات وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس

بالصور

أزمة محركات V8.. تحقيقات أمريكية جديدة تطارد «جنرال موتورز» 2026

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

مفاجأة… أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع

أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!
أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!
أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!

طريقة عمل فيليه السمك المقلي والمشوي في المنزل

طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل

احذريها.. 9 مشروبات تفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري

احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

