بطل أفريقيا في قفص الاتهام.. كاف يحقق بأحداث نهائي المغرب والسنغال

رغم تتويجه بلقب كأس أمم أفريقيا 2025 للمرة الثانية في تاريخه وجد منتخب السنغال نفسه في قلب عاصفة من الجدل والعقوبات بعد الأحداث الساخنة التي شهدها نهائي البطولة أمام منتخب المغرب فبين اعتراضات حادة داخل الملعب وتوقف غير مسبوق للمباراة وأعمال شغب في المدرجات.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن منتخب السنغال لكرة القدم بات مهددا بعقوبات صارمة من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على خلفية الأحداث التي صاحبت المباراة النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 والتي جمعت بين منتخبي المغرب والسنغال.

وتوج منتخب السنغال بلقب البطولة القارية للمرة الثانية في تاريخه عقب فوزه على منتخب المغرب صاحب الأرض والجمهور بهدف دون رد في اللقاء النهائي الذي أقيم مساء الأحد على ملعب الرباط في مباراة حسمت اللقب وأكدت استمرار الهيمنة السنغالية على الكرة الإفريقية خلال السنوات الأخيرة.

غرامات وإيقافات محتملة

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن "كاف" يدرس فرض عقوبات مالية كبيرة على الاتحاد السنغالي لكرة القدم تتراوح قيمتها بين 50 ألف و100 ألف يورو إلى جانب إيقاف عدد من اللاعبين والمدربين المتورطين في الأحداث من أربع إلى ست مباريات وهي عقوبات قد تؤثر بشكل مباشر على مشاركة بعض نجوم المنتخب في بطولة كأس العالم المقبلة نظرًا لتزامن فترات الإيقاف مع مواعيد المنافسات الدولية.

وأضافت "آس" أن العقوبات قد تمتد لتشمل الجماهير أيضا من خلال إقامة المباريات المقبلة لمنتخب السنغال على أرضه دون حضور جماهيري فضلا عن منع جماهيره من السفر لمؤازرة الفريق خلال منافسات كأس العالم 2026.

وشددت الصحيفة على أن هذه الإجراءات تعكس سياسة الحزم التي يتبعها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في التعامل مع أي تجاوزات انضباطية وحرصه على حماية نزاهة المسابقات القارية وسلامة اللاعبين والحكام.

واقعة غير مسبوقة في النهائي

وشهد نهائي كأس أمم إفريقيا واقعة نادرة في تاريخ البطولة بعدما رفض لاعبو منتخب السنغال استكمال المباراة اعتراضا على احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي في اللحظات الأخيرة من اللقاء قبل أن يتمكن ساديو ماني نجم النصر السعودي من إقناع زملائه بالعودة إلى أرض الملعب.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مطالبة لاعبي المغرب بركلة جزاء بعد سقوط إبراهيم دياز داخل منطقة الجزاء إثر احتكاك مع مدافع السنغال ليتدخل الحكم الكونغولي جون جاك ندالا ويستعين بتقنية حكم الفيديو المساعد “VAR” قبل أن يحتسب ركلة الجزاء في الدقيقة 97 من عمر المباراة.

وأعقب القرار اعتراض شديد من لاعبي السنغال ومدربهم بابي ثياو ورفض الفريق استكمال اللعب ما أدى إلى توقف المباراة لنحو ثماني دقائق وامتناع اللاعبين عن مواصلة اللقاء ودخولهم غرف الملابس قبل أن ينجح ساديو ماني في تهدئة الأوضاع وإقناع زملائه بالعودة.

وسدد إبراهيم دياز ركلة الجزاء على الحارس إدوارد ميندي، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي في وقتها الأصلي، قبل أن تحسم المواجهة لاحقًا لصالح منتخب السنغال.

تحقيقات وعقوبات منتظرة

ومن المنتظر أن يتعرض بابي ثياو المدير الفني لمنتخب السنغال لعقوبات قوية من جانب الاتحاد الإفريقي بسبب اتهامه بالتحريض على انسحاب الفريق من اللقاء إلى جانب بعض اللاعبين الذين يشتبه في تورطهم في اتخاذ القرار ذاته.

كما ينتظر أن يفتح “كاف” تحقيقا موسعا بشأن أعمال الشغب التي ارتكبتها جماهير السنغال في المدرجات حيث أقدمت مجموعات من المشجعين على تحطيم المقاعد وإلقائها باتجاه قوات الأمن ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بلغت ذروتها بمحاولة بعض الجماهير اقتحام محيط الملعب والاشتباك مع المنظمين ورجال الأمن الأمر الذي استدعى تدخلًا أمنيًا عاجلًا لإعادة النظام والسيطرة على الموقف.