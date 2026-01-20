الاتحاد الأفريقي يشارك صورا من جلسة تصوير المنتخب السنغالي بكأس الأمم الأفريقية.. شاهد

شارك الاتحاد الأفريقي صورا من جلسة تصوير المنتخب السنغالي بكأس الأمم الأفريقية عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي .

أعلن الرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فاي، أن أمس "الإثنين"، عطلة رسمية مدفوعة الأجر في جميع أنحاء البلاد، احتفاءً بتتويج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية، في خطوة تعكس حجم الإنجاز وتأثيره الكبير على الشارع السنغالي.

وجاء هذا القرار بعد ليلة تاريخية شهدتها البلاد، عقب فوز "أسود التيرانجا" على المنتخب المغربي بهدف دون رد في المباراة النهائية، ليضيف الفريق لقبًا جديدًا إلى سجله القاري، وسط احتفالات واسعة امتدت من العاصمة داكار إلى مختلف المدن السنغالية.

ونشر الرئيس فاي رسالة عبر منصة «إكس»، أعرب فيها عن فخره الكبير بالمنتخب الوطني، مشيدًا بروح اللاعبين والتزامهم منذ لحظة رفع العلم الوطني، معتبرًا أن الفريق نجح في رفع ألوان السنغال عالياً على مستوى كرة القدم الإفريقية بعد مباراة وصفها بـ"الملحمية"، جسدت التحدي والإصرار حتى صافرة النهاية.