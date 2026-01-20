منتخب لا يصرخ .. بسمة بوسيل تعلق على خسارة المغرب أمام السنغال

علقت الفنانة المغربية بسمة بوسيل،على خسارة منتخب المغرب أمام السنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

ونشرت بسمة بوسيل عبر حسابها الشخصي انسجرام :" هذا المغرب لا يُستفز، لا يصرخ، يلعب ثم يترك الأثر، منتخب كبر قبل أوانه، وتعلم من الجراح، وصار اليوم يمشي بثبات نحو القمة. أسود الأطلس حين يصمتون، تعرف أن التاريخ يكتب».



وشهدت أرضية ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط الذي احتضن المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، احتفالات صاخبة من جانب لاعبي السنغال عقب التتويج بلقب البطولة بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 1-0.

واحتفل اللاعبون بأعلام منتخب السنغال مع الجماهير السنغالية الحاضرة في الملعب.

وسجل بابي جاي هدف السنغال من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 4 من الشوط الأول الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.