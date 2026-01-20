قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء
الحرس الثوري الإيراني يقبض على 3 مسلحين من أنصار الملكية
بيراميدز يواجه الجونة في دور الـ 16 بكأس مصر
وفاة والدة رضا البحراوي ونقلها إلى منزلها بطنطا لاتمام مراسم تشييع الجثمان
زعيم كوريا الشمالية يعفي نائب رئيس الوزراء من منصبه
فرصة ذهبية للشباب.. كل ما تريد معرفته عن المنحة الرئاسية المجانية "الرواد الرقميون"
أوروبا تخطط لإطلاق الأقمار الصناعية بصواريخ قابلة لإعادة الاستخدام
صعود أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-1-2026 في مصر
شروط استخراج قيد عائلي عبر الإنترنت
إعادة امتحان البرمجة لبعض طلاب أولى ثانوي في 8 محافظات ..اليوم
لتحقيق أرباح مالية.. تفاصيل حبس راقصة بتهمة نشر فيديو خادش للحياء
دعوات ومشاورات.. هل تعود الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين لإزالة التوتر؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

منتخب لا يصرخ .. بسمة بوسيل تعلق على خسارة المغرب أمام السنغال

منار نور

علقت الفنانة المغربية بسمة بوسيل،على خسارة منتخب المغرب أمام السنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

ونشرت بسمة بوسيل عبر حسابها الشخصي انسجرام :" هذا المغرب لا يُستفز، لا يصرخ، يلعب ثم يترك الأثر، منتخب كبر قبل أوانه، وتعلم من الجراح، وصار اليوم يمشي بثبات نحو القمة. أسود الأطلس حين يصمتون، تعرف أن التاريخ يكتب».


وشهدت أرضية ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط الذي احتضن المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، احتفالات صاخبة من جانب لاعبي السنغال عقب التتويج بلقب البطولة بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 1-0.

واحتفل اللاعبون بأعلام منتخب السنغال مع الجماهير السنغالية الحاضرة في الملعب.

توج منتخب السنغال بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وسجل بابي جاي هدف السنغال من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 4 من الشوط الأول الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 في المدارس ..ظهرت الآن

محمد أبو تريكة

هاخد فلوسي من عين الأهلي .. أحمد موسى يكشف سر هروب أبو تريكة للخارج

سعر الدولار في البنوك

رسميًا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد قفزة كبيرة في الاحتياطي الأجنبي

احمد موسى

لأول مرة.. أحمد موسى يعرض وثيقة القبض على محمد مرسي يوم 27 يناير 2011 في قضية التخابر

سيدة تدعي علي ابنها امام الكعبة

خطبة نجلها من دمياط السبب.. سيدة تدعي على ابنها أمام الكعبة

أسعار الذهب اليوم

قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-1-2026

أسعار ياميش رمضان 2026

تخفيضات.. أرخص أماكن لبيع ياميش رمضان بالأسعار

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الشيخ رمضان عبدالمعز

الشيخ رمضان عبدالمعز: جبر الخواطر عبادة عظيمة

التيمم

ما حكم التيمم لعذر يمنع من استعمال الماء؟.. الإفتاء تجيب

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر يشارك في فعاليات مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية

أيهما أفضل للصحة.. الكابوتشا أم الخس البلدي؟

بقوة 1,000 حصان.. وصول السيارة ريد بول ‏RB17‎‏ المخصصة للحلبات‏.. بالفيديو

سعر تويوتا كورولا 2002 المستعملة

ريد بول ‏RB17‎‏

بقوة 1,000 حصان.. وصول السيارة ريد بول ‏RB17‎‏ المخصصة للحلبات‏.. بالفيديو

ساديو ماني و كلود لوروا

انسحاب وفوضى ثم تتويج.. القصة الكاملة لنهائي السنغال والمغرب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

