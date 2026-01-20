بعد وفاة فرد أمن مغربي.. الدرديري يطالب بتحقيق عاجل في أحداث شغب نهائي أفريقيا

نعى الناقد الرياضي عمرو الدرديري وفاة أحد أفراد الأمن بالمغرب، والذي وافته المنية متأثرًا بإصابته خلال أحداث شغب شهدتها أحداث مباراة السنغال والمغرب، في نهائي كأس الأمم الإفريقية، معربًا عن بالغ حزنه وأسفه للحادث.

وكتب الدرديري عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “بقلوب مؤسفة وحزينة ننعي المغرب في وفاة فرد الأمن الذي اعتدى عليه جمهور السنغال المتوحش”.

وتابع: “واتمنى من السلطات المغربية تحقيق القصاص العاجل حتى لو كانوا المتسببين اكثر من شخص”.

وأضاف: “صراحة احنا كعرب اللي طيبين بزيادة وانا انذكر اعتداءات جمهور السنغال على منتخب مصر في دكار 2021”.

واختتم: “ممكن نختلف او نتفق مع بعض في الكورة لكن توصل لهمجية من شوية اوغاد مش محترمين تواجدهم كضيوف يبقى لابد من وقفه تكون رادع لهؤلاء الأوغاد”.

وشهد نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية أحداث مثيرة بعد اشتباك عدد من مشجعي السنغال مع أفراد أمن المغرب بعد مطالبة بابي ثياو بانسحاب اللاعبين من المباراة أثر اعتراضه على ركلة جزاء اسود الأطلس.

ووفقا لصحيفة "سينى نيوز" السنغالية تشير إلى أن مشجعًا لمنتخب السنغال يُدعى الشيخ ضيوف لقى مصرعه إثر تعرضه لاعتداء عنيف عقب مباراة الأمس.

وأوضحت: "وفق المعطيات الأولية، فإن المواطن السنغالى فارق الحياة متأثرًا بإصابات خطيرة ناتجة عن طعنات متعددة خلال شجار، في حين لا تزال ظروف وملابسات الحادث قيد التحقيق من قبل الجهات المختصة، وتأتي هذه الواقعة في سياق أجواء مشحونة رافقت المباراة النهائية".

يذكر أن منتخب السنغال قد توج بكأس الأمم الإفريقية على حساب المغرب بعد الفوز بهدف نظيف بعد التمديد.