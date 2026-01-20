خالد الغندور يوجه رسالة للمغرب: أتمنى ألا تفرق الكرة الشعوب العربية

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة للجماهير المغربية بعد خسارة بطولة كأس الأمم الإفريقية أمام السنغال، وأيضًا رسالة لجماهير الكرة المصرية.

وقال الإعلامي خالد الغندور، عبر برنامجه ستاد المحور، بلدي لم توفق في حصد لقب كأس أمم إفريقيا، وبالتالي الطبيعي إنني أشجع المغرب وكل يعلم مدى حبي للمغرب ككرة وكشعب وبلد.

وأضاف: "منتخب المغرب حقق أشياء عديدة لأن البعض يرى أن المنتخب لم يقدم شيء في البطولة، ولكن الوصول للنهائي في حد ذاته إنجاز، لأنها المرة الأولى التي يتأهل فيها "أسود الأطلس" للنهائي منذ عام ٢٠٠٤".

وتابع: "كلنا سهرنا وتابعنا وشجعنا منتخب المغرب في نهائي كأس العالم للشباب حتى حققوا البطولة وكتبوا تاريخًا كبيرًا للكرة العربية والإفريقية، والشعب المغربي يقابلني كثيرًا ويشكرني على تشجيعي دائمًا لهم".

وواصل: "منذ الصغر أيضًا وأنا أشجع كل المنتخبات العربية، مثل الجزائر أيضًا".

وشدد: "التوأم عفويين بشكل كبير، وحسام حسن كان يشيد بحسن الاستقبال والإقامة في المغرب بأمم إفريقيا ولم يقلل من دولة المغرب الشقيقة".

وأكد: "عندما نختلف يكون الاختلاف كروي فقط وليس على مستوى الشعوب لأن كل الشعوب العربية أشقاء، ولا بد أن يكون الاختلاف قاصر على كرة القدم لأن الأشخاص يتغيرون ولكن الشعوب وحبهم لبعضهم ثابت ولا يتغير".

واختتم: "الشعب المصري في أمم أفريقيا عام ٢٠٠٦ لم يصفر على نشيد المنتخب المغربي بالعكس عندما عزف النشيد الملعب بالكامل كان في حالة هدوء، وأتمنى أن يكون هناك هدوء بين الشعوب وألا تأخد الكرة أكبر من حجمها في الاختلاف وألا تفرقنا الكرة".