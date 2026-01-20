قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أضا ينتقد واقعة فوطة ميندي: مشهد سحل حارس السنغال كارثة

قال الإعلامي محمد طارق أضا إن المشهد المتعلق بفوطة حارس مرمى منتخب السنغال إدوارد ميندي أثار جدلًا واسعًا خلال نهائي كأس أمم أفريقيا.

وتساءل أضا، خلال برنامجه «الماتش» الذي يقدمه على قناة صدى البلد، عما إذا كان سيتم اتخاذ أي إجراء رسمي تجاه ما حدث، معتبرًا أن الواقعة غير مقبولة ولا تليق بمستوى كأس أفريقيا.

وأضاف أضا، أن ربط الفوز أو الخسارة بمثل هذه الأمور أمر غير منطقي، قائلًا: "لو السحر كان في الفوطة مكانش حد غلب"، ساخرًا من المبالغات التي صاحبت الواقعة، ومشيرًا إلى أنه بهذا المنطق سيكون على كل حارس مرمى أن يدخل المباراة ومعه حراس شخصيين للفوطة.

كما انتقد بشدة مشهد سحل الحارس الثالث لمنتخب السنغال، مؤكدًا أنه إذا تم تقديم هذا الفيديو بشكل رسمي فسيعد كارثة.

