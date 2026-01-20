أسود الأطلس بين القمة والانكسار.. تصنيف عالمي تاريخي للمغرب وتهديد حول نهائى مونديال 2030

في مزيج ما بين الفخر والمرارة .. أسدل الستار على مشوار المنتخب المغربي في كأس الأمم الأفريقية 2025 ليخرج أسود الأطلس من البطولة وهم يحملون في جعبتهم إنجازات تاريخية مقابل جراح مؤلمة داخل الملعب وخارجه جعلت البطولة واحدة من أكثر النسخ تأثيرًا في تاريخ الكرة المغربية.

فرحة الإنجاز.. تاريخ رغم الخسارة

رغم خسارة النهائي أمام منتخب السنغال بهدف دون رد بعد الأشواط الإضافية نجح المنتخب المغربي في تحقيق مكاسب كبرى على رأسها القفزة التاريخية في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم.

ووفق تصنيف يناير 2026 صعد المغرب إلى المركز الثامن عالميًا متقدمًا ثلاث مراتب دفعة واحدة ليحقق أفضل ترتيب في تاريخه منذ اعتماد التصنيف عام 1993 ويصبح المنتخب العربي الأعلى تصنيفًا على الإطلاق متجاوزًا الرقم السابق الذي كان بحوزة منتخب مصر.

كما عاد أسود الأطلس إلى قائمة العشرة الكبار عالميًا لأول مرة منذ أبريل 1998 في إنجاز يعكس التطور الكبير في مستوى الكرة المغربية خلال السنوات الأخيرة ويؤكد نجاح المشروع الفني بقيادة وليد الركراكي رغم ضياع اللقب القاري.

في المقابل واصل المنتخب السنغالي حصد ثمار تتويجه بعدما قفز إلى المركز الـ12 عالميًا محققًا أفضل تصنيف في تاريخه ليؤكد حضوره كقوة أفريقية لا يستهان بها.

ضربة موجعة لأسود الأطلس

ولم تتوقف أحزان المغرب عند خسارة اللقب بل تعمّقت بإصابة الدولي المغربي حمزة إيجامان بإصابة بالغة في الرباط الصليبي الأمامي خلال مشاركته في الدقائق الأخيرة من نهائي البطولة.

إيجامان الذي دخل بديلًا في الوقت الإضافي لم يكمل سوى دقائق معدودة قبل أن يغادر الملعب متأثرًا بإصابة قوية عقب احتكاك مع حارس السنغال إدوارد ميندي ليضطر المنتخب المغربي لاستكمال المباراة بنقص عددي بعد استنفاد جميع التبديلات.

وأعلن نادي ليل الفرنسي في بيان رسمي إصابة لاعبه بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى ما يعني غيابه لفترة طويلة عن الملاعب وتبدد آماله في المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026 في واحدة من أقسى ضربات البطولة.

قلق ما بعد النهائي

وعلى الصعيد التنظيمي ألقت الأحداث التي صاحبت المباراة النهائية بظلالها على نجاح البطولة بعدما شهد ملعب الأمير مولاي عبد الله أعمال شغب من جانب جماهير منتخب السنغال تخللتها اشتباكات مع عناصر الأمن.

صحيفة آس الإسبانية أشارت إلى أن تلك الصور قد تؤثر على حظوظ المغرب في استضافة نهائي كأس العالم 2030 خاصة في ظل المنافسة القوية مع إسبانيا التي تطرح ملعب سانتياجو برنابيو كمرشح رئيسي لاحتضان النهائي.

ورغم الإشادة العامة بنجاح المغرب في تنظيم البطولة فإن التقارير الدولية شددت على أن سلوك النهائي لا يليق بحجم الحدث وهو ما وضع الملف المغربي تحت مجهر المتابعة في وقت أعلن فيه المغرب اتخاذ خطوات قانونية على خلفية تهديد المنتخب السنغالي بالانسحاب خلال اللقاء.

هكذا خرج المغرب من أمم أفريقيا 2025 بحصاد متناقض ما بين إنجاز تاريخي على مستوى التصنيف العالمي وإشادة بالأداء والروح القتالية مقابل خسارة لقب كان قريبًا وإصابة موجعة وتساؤلات فرضتها كواليس النهائي.