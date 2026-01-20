قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العربية لحقوق الإنسان تدين الاعتداءات الإسرائيلية ضد وكالة الأونروا
الإمارات تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام العالمي
طارق العشري: كأس أمم إفريقيا ذهبت إلى من يستحق
مأساة في قرية الراهب | والقبض على قاتل 3 أطفال انتقاما من والدهم.. تفاصيل
بدر إضافي يحير التقويم ويدهش العلماء.. ما هو القمر الأزرق؟
الخميس بعد المقبل إجازة في البنوك بسبب أجازة ثورة يناير وعيد الشرطة
الداخلية تكشف حقيقة سرقة 2 كيلو ذهب من تاجر بقنا
9 مليارات دولار صادرات ذهب في 2026.. الشعبة تعلن مفاجأة للمصريين
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ الدولي للمشاركة في منتدى دافوس
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي
ضحك ولعب.. الظهور الأول لصلاح في تدريبات ليفربول بعد أمم أفريقيا؟ |فيديو وصور
«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة
تحقيقات وملفات

أسود الأطلس بين القمة والانكسار.. تصنيف عالمي تاريخي للمغرب وتهديد حول نهائى مونديال 2030

منتخب المغرب
منتخب المغرب

في مزيج ما بين الفخر والمرارة .. أسدل الستار على مشوار المنتخب المغربي في كأس الأمم الأفريقية 2025 ليخرج أسود الأطلس من البطولة وهم يحملون في جعبتهم إنجازات تاريخية مقابل جراح مؤلمة داخل الملعب وخارجه جعلت البطولة واحدة من أكثر النسخ تأثيرًا في تاريخ الكرة المغربية.

فرحة الإنجاز.. تاريخ رغم الخسارة

رغم خسارة النهائي أمام منتخب السنغال بهدف دون رد بعد الأشواط الإضافية نجح المنتخب المغربي في تحقيق مكاسب كبرى على رأسها القفزة التاريخية في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم.

ووفق تصنيف يناير 2026 صعد المغرب إلى المركز الثامن عالميًا متقدمًا ثلاث مراتب دفعة واحدة ليحقق أفضل ترتيب في تاريخه منذ اعتماد التصنيف عام 1993 ويصبح المنتخب العربي الأعلى تصنيفًا على الإطلاق متجاوزًا الرقم السابق الذي كان بحوزة منتخب مصر.

كما عاد أسود الأطلس إلى قائمة العشرة الكبار عالميًا لأول مرة منذ أبريل 1998 في إنجاز يعكس التطور الكبير في مستوى الكرة المغربية خلال السنوات الأخيرة ويؤكد نجاح المشروع الفني بقيادة وليد الركراكي رغم ضياع اللقب القاري.

في المقابل واصل المنتخب السنغالي حصد ثمار تتويجه بعدما قفز إلى المركز الـ12 عالميًا محققًا أفضل تصنيف في تاريخه ليؤكد حضوره كقوة أفريقية لا يستهان بها.

ضربة موجعة لأسود الأطلس

ولم تتوقف أحزان المغرب عند خسارة اللقب بل تعمّقت بإصابة الدولي المغربي حمزة إيجامان بإصابة بالغة في الرباط الصليبي الأمامي خلال مشاركته في الدقائق الأخيرة من نهائي البطولة.

إيجامان الذي دخل بديلًا في الوقت الإضافي لم يكمل سوى دقائق معدودة قبل أن يغادر الملعب متأثرًا بإصابة قوية عقب احتكاك مع حارس السنغال إدوارد ميندي ليضطر المنتخب المغربي لاستكمال المباراة بنقص عددي بعد استنفاد جميع التبديلات.

وأعلن نادي ليل الفرنسي في بيان رسمي إصابة لاعبه بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى ما يعني غيابه لفترة طويلة عن الملاعب وتبدد آماله في المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026 في واحدة من أقسى ضربات البطولة.

قلق ما بعد النهائي

وعلى الصعيد التنظيمي ألقت الأحداث التي صاحبت المباراة النهائية بظلالها على نجاح البطولة بعدما شهد ملعب الأمير مولاي عبد الله أعمال شغب من جانب جماهير منتخب السنغال تخللتها اشتباكات مع عناصر الأمن.

صحيفة آس الإسبانية أشارت إلى أن تلك الصور قد تؤثر على حظوظ المغرب في استضافة نهائي كأس العالم 2030 خاصة في ظل المنافسة القوية مع إسبانيا التي تطرح ملعب سانتياجو برنابيو كمرشح رئيسي لاحتضان النهائي.

ورغم الإشادة العامة بنجاح المغرب في تنظيم البطولة فإن التقارير الدولية شددت على أن سلوك النهائي لا يليق بحجم الحدث وهو ما وضع الملف المغربي تحت مجهر المتابعة في وقت أعلن فيه المغرب اتخاذ خطوات قانونية على خلفية تهديد المنتخب السنغالي بالانسحاب خلال اللقاء.

هكذا خرج المغرب من أمم أفريقيا 2025 بحصاد متناقض ما بين إنجاز تاريخي على مستوى التصنيف العالمي وإشادة بالأداء والروح القتالية مقابل خسارة لقب كان قريبًا وإصابة موجعة وتساؤلات فرضتها كواليس النهائي.

المنتخب المغربي المغرب المنتخب السنغالي أسود الأطلس الرباط الصليبي حمزة إيجامان

