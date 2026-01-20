خالد الغندور: بحب المغرب و شعبها و بشجع منتخبها

أعرب خالد الغندور عن حبه لمنتخب المغرب وتشجيعه لها دايما.



وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" بحب المغرب و شعبها و بشجع المغرب في كل البطولات و لن يجعلني قلة من المشجعين المتعصبين خلق عداوة كروية و المحبة موجودة و ستبقي في القلب بين الشعبين.

وكان توج منتخب السنغال بلقب كأس أمم أفريقيا 2025 للمرة الثانية فى تاريخه بعد الفوز على نظيره منتخب المغرب بهدف دون رد.

ونجح بابي جاي في تسجيل الهدف الأول لصالح منتخب السنغال في مرمى منتخب المغرب، في المباراة التي أقيمت على ملعب مولاي الحسن، بالعاصمة المغربية “الرباط”، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.