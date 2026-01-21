قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل برد الشتاء يصيب الجهاز التنفسي فقط؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة
تفعيل خدمة سداد قيمة كتب المدارس التجريبية بالرقم القومي للطالب بجهات التحصيل
عمرو محمود ياسين يحسم الجدل بشأن تشابه «وننسى اللي كان» مع حياة شيرين عبد الوهاب l خاص
مبابي يعادل الرقم القياسي الأسطوري لكريستيانو رونالدو
ترامب يغادر إلى منتدى دافوس مجددا بعد أن استقل طائرة جديدة
رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
نتنياهو يعلن استجابته لطلب ترامب بالانضمام لمجلس السلام
ترامب السبب.. وول ستريت تسجل أكبر خسارة يومية في ثلاثة أشهر
تفوقت على المغرب وجنوب أفريقيا.. مصر تتصدر الطفرة السياحية في القارة السمراء
تحرك شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية رقم 121 من مصر إلى غزة
دافوس يفتح ملفات الشرق الأوسط الكبرى.. الرئيس السيسي وترامب على طاولة غزة والنيل والشراكة الاستراتيجية | خبير يعلّق
أفضل سورة تُقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام : أحمد عيد صفقة لصالح الأهلي في حالة غياب هاني

احمد عيد
احمد عيد
منار نور

أشاد الإعلامي امير هشام بصفقة النادي الأهلي الجديدة أحمد عيد.

وكتب هشام من خلال حسابه الشخصي اكس :" أحمد عيد تدعيم مهم وصفقة كويسة لصالح الاهلي في رأيي وبديل جيد في حالة غياب محمد هاني.


تفاصيل صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوى
يستعد النادي الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة للإعلان عن ضم 5 صفقات بشكل رسمي في فترة الإنتقالات الشتوية لدعم الفريق الأول لكرة القدم، ورغم أن الأهلي أنهي صفقة عمرو الجزار من البنك الأهلي قبل ايام لكنه لم يعلن عنها حتى الآن.

وخاض الجزار برنامجا تأهيليا في جيم الأهلي حيث يعاني من الإصابة ولكنه سيشارك في الدريبات الجماعية بدءاً من اليوم لأول مرة حيث تم التعاقد معه من البنك الأهلي مقابل 60 مليون جنيه علي 4 اقساط خلال عام بخلاف إعارة أحمد رضا حتي نهاية الموسم الحالي.

كما أنهت إدارة الأهلي إجراءات التعاقد مع المغربي يوسف بلعمري ظهير أيسر فريق الرجاء البيضاوي المغربي لمدة ثلاث مواسم ونصف مقابل 570 الف دولار للرجاء، ومن المقرر أن يصل بلعمري للقاهرة في غضون ساعات بعد أن أنهي مهمته مع منتخب بلاده في بطولة أمم أفريقيا .

كما أنهت إدارة الأهلي اتفاقها لضم صفقتين جديدتين وهما مروان عثمان اوتاكا على سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم من سيراميكا كليوباترا وشراء نهائي لهادي رياض مدافع فريق بتروجيت، وأحمد عيد من المصري البورسعيدي .

ويسعي مسئولو الأهلي لحسم صفقتين جديدتين بخلاف الخماسي حيث تواجد في الثلاثة أيام الماضية سيد عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال المشرف على الكرة في أوروبا للتفاوض على ضم مهاجم أجنبي بخلاف مفاوضات مع مصطفي قابيل لاعب المنتخب العراقي للشباب والذي سيتم قيده تحت السن حال إتمام التعاقد معه.

احمد عبد الاهلي صفقات الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ «صدى البلد» موعد التعديل الوزاري المقبل

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: الأمطار تضرب 17 محافظة غداً وتصل إلى القاهرة

السنغال

مفاجأة .. هل يُسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب؟

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس ومدته .. تفاصيل رسمية الآن

مشغولات ذهبية

قفزات جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

الذهب

«الذهب يشتعل عالميًا».. خبير يحذر من تقلبات حادة ويتوقع قفزة تاريخية مع قرارات الفيدرالي

تطبيق إنستاباي

إنستاباي يتيح تلك الميزة للتسهيل على العملاء

ترشيحاتنا

مجلس النواب

برلماني: تجديد الخطاب الديني مفتاح نهضة المجتمع وبناء المستقبل |فيديو

صورة أرشيفية

«انخفاض أسعار السيارات ينشّط السوق».. خبير: تراجع العُملة والفائدة يزيد الإقبال وترقب تقلبات 2026|فيديو

نوليا مصطفى

نوليا مصطفى : الراجل بطبيعته ممكن يحب أكتر من واحدة

بالصور

تفسير حلم الأطفال.. وعلاقته بالخوف الداخلي ومراحل الشفاء النفسي

تفسير حلم الأطفال.. براءة ومخاوف داخلية ومرحلة شفاء نفسى
تفسير حلم الأطفال.. براءة ومخاوف داخلية ومرحلة شفاء نفسى
تفسير حلم الأطفال.. براءة ومخاوف داخلية ومرحلة شفاء نفسى

طريقة عمل صينية دجاج بالسماق في الفرن

طريقة عمل صينية الدجاج بالسماق
طريقة عمل صينية الدجاج بالسماق
طريقة عمل صينية الدجاج بالسماق

اكتشاف خصائص مُضادة للسرطان في مُسكّن شائع الاستعمال .. تعرّف عليه

كيف يعمل الإيبوبروفين داخل الجسم؟
كيف يعمل الإيبوبروفين داخل الجسم؟
كيف يعمل الإيبوبروفين داخل الجسم؟

طريقة تحضير وصفة الكوسا بصوص الكريمة الشهية

طريقة عمل الكوسا بصوص الكريمة
طريقة عمل الكوسا بصوص الكريمة
طريقة عمل الكوسا بصوص الكريمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد