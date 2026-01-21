أمير هشام : أحمد عيد صفقة لصالح الأهلي في حالة غياب هاني

أشاد الإعلامي امير هشام بصفقة النادي الأهلي الجديدة أحمد عيد.

وكتب هشام من خلال حسابه الشخصي اكس :" أحمد عيد تدعيم مهم وصفقة كويسة لصالح الاهلي في رأيي وبديل جيد في حالة غياب محمد هاني.



تفاصيل صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوى

يستعد النادي الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة للإعلان عن ضم 5 صفقات بشكل رسمي في فترة الإنتقالات الشتوية لدعم الفريق الأول لكرة القدم، ورغم أن الأهلي أنهي صفقة عمرو الجزار من البنك الأهلي قبل ايام لكنه لم يعلن عنها حتى الآن.

وخاض الجزار برنامجا تأهيليا في جيم الأهلي حيث يعاني من الإصابة ولكنه سيشارك في الدريبات الجماعية بدءاً من اليوم لأول مرة حيث تم التعاقد معه من البنك الأهلي مقابل 60 مليون جنيه علي 4 اقساط خلال عام بخلاف إعارة أحمد رضا حتي نهاية الموسم الحالي.

كما أنهت إدارة الأهلي إجراءات التعاقد مع المغربي يوسف بلعمري ظهير أيسر فريق الرجاء البيضاوي المغربي لمدة ثلاث مواسم ونصف مقابل 570 الف دولار للرجاء، ومن المقرر أن يصل بلعمري للقاهرة في غضون ساعات بعد أن أنهي مهمته مع منتخب بلاده في بطولة أمم أفريقيا .

كما أنهت إدارة الأهلي اتفاقها لضم صفقتين جديدتين وهما مروان عثمان اوتاكا على سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم من سيراميكا كليوباترا وشراء نهائي لهادي رياض مدافع فريق بتروجيت، وأحمد عيد من المصري البورسعيدي .

ويسعي مسئولو الأهلي لحسم صفقتين جديدتين بخلاف الخماسي حيث تواجد في الثلاثة أيام الماضية سيد عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال المشرف على الكرة في أوروبا للتفاوض على ضم مهاجم أجنبي بخلاف مفاوضات مع مصطفي قابيل لاعب المنتخب العراقي للشباب والذي سيتم قيده تحت السن حال إتمام التعاقد معه.