مكنش قصدي.. دفاع أحمد حسام ميدو يطالب بإلغاء الحكم ضد موكله في اتهامه بسب الحكم محمود البنا
أول تعليق من بريطانيا علي تصريحات ترامب بشأن قاعدة دييجو جارسيا في موريشيوس
شبورة مائية كثيفة وانخفاض درجات الحرارة.. القياتي يكشف تفاصيل طقس اليوم
التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا
صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف
نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 61 وظيفة بمصلحة الطب الشرعي |الرابط
الهلال الأحمر يعزز مد غزة بسلال غذائية ومواد طبية وشتوية عبر قافلة «زاد العزة» 120
الأونروا تحذر من تصعيد خطير.. الاحتلال يهدم مقر الوكالة في القدس
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق بمركز تسوق في باكستان إلى 26 قتيلا
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة كفر الديك غرب سلفيت
الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته بشن غارات وإطلاق نار وسط وجنوب قطاع غزة
لخدمة ملايين المواطنين.. متحدث الصحة يكشف تفاصيل مدينة العاصمة الطبية
رياضة

شوبير: أحمد عيد بديل لمحمد هاني وأتمنى منح الفرصة للأسيوطي

أحمد عيد
أحمد عيد
عبدالله هشام

علق الإعلامي أحمد شوبير عن صفقة انتقال أحمد عيد لاعب المصري للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية : أحمد عيد لن يكون أساسيا مع الأهلي والأولوية لـ محمد هاني بعد تألقه في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف : كان من المفترض أن يمنح الأهلي الفرصة لـ إبراهيم الأسيوطي الناشئ الذي تألق خلال الفترة الماضية.

وأوضح : أحمد عيد لاعب مميز ودولي ولكن فرص تواجده أساسيا في تشكيل الأهلي قليلة للغاية.

تفاصيل صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوى

يستعد النادي الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة للإعلان عن ضم 5 صفقات بشكل رسمي في فترة الإنتقالات الشتوية لدعم الفريق الأول لكرة القدم، ورغم أن الأهلي أنهي صفقة عمرو الجزار من البنك الأهلي قبل ايام لكنه لم يعلن عنها حتي الآن.

وخاض الجزار برنامجا تأهيليا في جيم الأهلي حيث يعاني من الإصابة ولكنه سيشارك في الدريبات الجماعية بدءاً من اليوم لأول مرة حيث تم التعاقد معه من البنك الأهلي مقابل 60 مليون جنيه علي 4 اقساط خلال عام بخلاف إعارة أحمد رضا حتي نهاية الموسم الحالي.

كما أنهت إدارة الأهلي إجراءات التعاقد مع المغربي يوسف بلعمري ظهير أيسر فريق الرجاء البيضاوي المغربي لمدة ثلاث مواسم ونصف مقابل 570 الف دولار للرجاء، ومن المقرر أن يصل بلعمري للقاهرة في غضون ساعات بعد أن أنهي مهمته مع منتخب بلاده في بطولة أمم أفريقيا .

كما أنهت إدارة الأهلي اتفاقها لضم صفقتين جديدتين وهما مروان عثمان اوتاكا على سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم من سيراميكا كليوباترا وشراء نهائي لهادي رياض مدافع فريق بتروجيت، وأحمد عيد من المصري البورسعيدي .

ويسعي مسئولو الأهلي لحسم صفقتين جديدتين بخلاف الخماسي حيث تواجد في الثلاثة أيام الماضية سيد عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال المشرف على الكرة في أوروبا للتفاوض على ضم مهاجم أجنبي بخلاف مفاوضات مع مصطفي قابيل لاعب المنتخب العراقي للشباب والذي سيتم قيده تحت السن حال إتمام التعاقد معه. 

أحمد عيد المصري البورسعيدي الأهلي محمد هاني أمم أفريقيا

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

