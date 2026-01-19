قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تخفيضات.. أرخص أماكن لبيع ياميش رمضان بالأسعار
إعلان مهم من وزارة الأوقاف للأئمة بشأن صلاة التهجد في رمضان 2026
أزمة تهدد السنغال قبل مونديال 2026 بعد تصرفات نهائي أمم أفريقيا
رسمياً.. دخول اتفاقية الأمم المتحدة التاريخية لحماية أعالي البحار حيز التنفيذ
منها إم جي وشيري.. 5 سيارات رياضية تحمل العلامة الصينية | بالأسعار
برلماني يطالب بتحويل الجمعيات من مجرد موزع للأسمدة إلى كيانات اقتصادية متكاملة
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين 19-1-2026
الديهي: سموتريتش يهاجم ترامب ويشكك في قدرته على صناعة السلام
ينفع تدافع عني؟ أحمد موسى يكشف تفاصيل اتصال مبارك بـ فريد الديب للدفاع عنه.. فيديو
مطالبات بتطبيق قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بطريقة علمية ورحيمة
أحمد موسى: أبو تريكة رفض التبرؤ من جماعة الإخوان.. وقال هاخد فلوسي من الأهلي
الإخوان خططوا لاغتيالي 3 مرات .. أحمد موسي يكشف للمرة الأولي اعترافات المتهمين في الوقائع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تفاصيل ميركاتو الأهلي الشتوي استعداداً لدوري أبطال إفريقيا

يس توروب
يس توروب
عبدالحكيم أبو علم

تعلن إدارة النادي الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة عن ضم 5 صفقات بشكل رسمي في فترة الإنتقالات الشتوية لدعم الفريق الأول لكرة القدم، ورغم أن الأهلي أنهي صفقة عمرو الجزار من البنك الأهلي قبل ايام لكنه لم يعلن عنها حتي الأن.

وخاض الجزار برنامج تأهيلي في جيم الاهلي حيث يعاني من الاصابة ولكنه سيشارك في الدريبات الجماعية بدءاً من اليوم لأول مرة حيث تم التعاقد معه من البنك الأهلي مقابل 60 مليون جنيه علي 4 اقساط خلال عام بخلاف إعارة أحمد رضا حتي نهاية الموسم الحالي.

كما أنهت إدارة الاهلي إجراءات التعاقد مع المغربي يوسف بلعمري ظهير أيسر فريق الرجاء البيضاوي المغربي لمدة ثلاث مواسم ونصف مقابل 570 الف دولار للرجاء، ومن المقرر أن يصل بلعمري للقاهرة في غضون ساعات بعد أن أنهي مهمته مع منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا .

كما أنهت إدارة الأهلي اتفاقها لضم صفقتين جديدتين وهما مروان عثمان اوتاكا على سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم من سيراميكا كليوباترا وشراء نهائي لهادي رياض مدافع فريق بتروجيت، وأحمد عيد من المصري البورسعيدي .

ويسعي مسئولي الأهلي لحسم صفقتين جديدتين بخلاف الخماسي حيث تواجد في الثلاث أيام الماضية سيد عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال المشرف على الكرة في أوروبا للتفاوض على ضم مهاجم أجنبي بخلاف مفاوضات مع مصطفي قابيل لاعب المنتخب العراقي للشباب والذي سيتم قيده تحت السن حال إتمام التعاقد معه. 

