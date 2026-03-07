قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيناس مكي تكشف عن تحول جذري في شخصية رشيدة بمسلسل الضحايا
ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مارس
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7-3-2026
مسابقة للطلاب في الطاقة الجديدة والمتجددة.. البحث العلمي تعلن التفاصيل
نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة
الحرس الثوري ينتظر تواجد القوات الأمريكية بمضيق هرمز
بشرى سارة للموظفين.. تبكير موعد صرف مرتبات مارس 2026
230 قنبلة..جيش الاحتلال: ضرب مصنع صواريخ سري إيراني تحت الأرض
مباحث طهطا تكشف هوية فتاة صدمها قطار داخل محطة سكة حديد بسوهاج
ما جزاء من يعفو ويتسامح فى الدنيا والآخرة؟.. الإفتاء تجيب
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام نيوكاسل اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي
الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أهالي مطروح يشتكون من حفرة عميقة بحي سكني.. وشركة المياه ترد

حفرة بمطروح
حفرة بمطروح
ايمن محمود

 استغاث  سكان منطقة الكيلو 5  بمدينة مرسي مطروح  من خطورة حفرة بعمق 6 امتار امام العمارات   السكنية بالمنطقة  والخاصة بمشروع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي. 

وأفاد المهندس احمد نصر رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بمطروح أنه جاري العمل بالغرفة ويتضح ذلك من  خلال تركيب  المواسير والجارى  اختبارها والانتهاء من كافة الأعمال بالغرفة  خلال شهر  مع تأمينها.

وأوضح أنه سيتم وضع إشارات تحذيرية لحين الانتهاء من أعمال التركيبات  تنفيذا لتوجيهات اللواء  محمد الزملوط محافظ مطروح .

من ناحية اخرى وفى وقت سابق استمع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح، عقب أداء صلاة الجمعة بقرية فوكة بالضبعة لعدد من مطالب الأهالي بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، مؤكدًا حرص المحافظة على تلبية أولويات احتياجات المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وفيما يتعلق بملف المياه، أكد المحافظ أنه جارٍ اتخاذ إجراءات لتأمين كميات المياه وانتظام الضخ، مع إعداد منظومة للسيطرة على خط المياه بطول الساحل ومنع التعديات عليه، مع مسؤولية كل قبيلة عن مسار الخط بمنطقتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

كما وجه بإعداد مقايسة لنقل خط المياه عبر معدية من قبلي إلى بحري السكة الحديد بفوكة، مع تشغيل خط المياه بالقرية ثلاثة أيام أسبوعيًا بدءًا من الأسبوع المقبل، ودعمها بسيارة مياه إضافية.

وفي قطاع الكهرباء، وجه المحافظ بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة لتقوية الشبكات ودعمها بمحولات ذات قدرات أعلى، بما يسهم في تحقيق استقرار التيار الكهربائي وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وفيما يخص قطاع الصحة أشار المحافظ إلى عقد بروتوكولات تعاون مع عدد من الجامعات بدأت بجامعة الأزهر لتوفير أطباء استشاريين مقيمين ودعم الوحدات الصحية، إلى جانب التعاون مع شركات البترول والمجتمع المدني لدعم قطاع الصحة. 

كما وجه المحافظ بحصر احتياجات التجمعات الصغيرة مثل ضي ورحيل وحريقة من الخدمات الأساسية كالمياه والطرق والتعليم، نظرًا لبعدها عن قرية فوكة ووقوعها قبلي السكة الحديد.

حضر اللقاء العميد ياسر عامر رئيس مركز ومدينة الضبعة، والدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، ورؤساء القرى وعدد من أهالي القري

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح محافظ مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

هجوم جوي على النفط السعودي.. وبيان عاجل من وزارة الدفاع في المملكة

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد لصرف منحة التموين الجديدة

صورة أرشيفية

هل ترتفع أسعار البنزين في مصر؟ خبير يوضح سيناريوهات ما بعد تخطي النفط 100 دولار

صورة ارشيفية

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

حاملة طائرات

أول رد أمريكي على مزاعم إيران بهروب حاملة الطائرات أبراهام لينكولن | صور

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 7-3-2026

مصر للطيران

مصر للطيران تعلق رسميا على جدل ارتفاع أسعار التذاكر لـ دبي والدمام

شوبير

تعليق ناري من أحمد شوبير بعد فوز الزمالك.. ورسالة قوية لجماهير الأهلي

ترشيحاتنا

جالاكسي S27 ألترا

جالاكسي S27 ألترا يستعد لقفزة كبيرة بعد S26 ألترا

لوتس

شركة لوتس تصنع سيارة دفع رباعي هجينة بوزن 5800 رطل

ريلمي Narzo Power 5G

Realme Narzo Power 5G.. هاتف جديد من ريلمي ببطارية هائلة يلفت الأنظار

بالصور

تويوتا تستدعي 550 ألف سيارة رياضية بسبب عيب خطير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

عباءة لافتة .. بشرى تخطف الأنظار بظهور مبهر

بشرى
بشرى
بشرى

انتبه لما تأكله.. أطعمة ومشروبات تمنع امتصاص الحديد في الجسم وتزيد خطر الإصابة بالأنيميا

علامات نقص الحديد
علامات نقص الحديد
علامات نقص الحديد

أطباء: مشروب يدعم صحة البروستاتا للرجال ويقلل خطر الإصابة

صحة البروستاتا للرجال
صحة البروستاتا للرجال
صحة البروستاتا للرجال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد