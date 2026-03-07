أهالي مطروح يشتكون من حفرة عميقة بحي سكني.. وشركة المياه ترد

استغاث سكان منطقة الكيلو 5 بمدينة مرسي مطروح من خطورة حفرة بعمق 6 امتار امام العمارات السكنية بالمنطقة والخاصة بمشروع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأفاد المهندس احمد نصر رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بمطروح أنه جاري العمل بالغرفة ويتضح ذلك من خلال تركيب المواسير والجارى اختبارها والانتهاء من كافة الأعمال بالغرفة خلال شهر مع تأمينها.

وأوضح أنه سيتم وضع إشارات تحذيرية لحين الانتهاء من أعمال التركيبات تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح .

من ناحية اخرى وفى وقت سابق استمع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح، عقب أداء صلاة الجمعة بقرية فوكة بالضبعة لعدد من مطالب الأهالي بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، مؤكدًا حرص المحافظة على تلبية أولويات احتياجات المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وفيما يتعلق بملف المياه، أكد المحافظ أنه جارٍ اتخاذ إجراءات لتأمين كميات المياه وانتظام الضخ، مع إعداد منظومة للسيطرة على خط المياه بطول الساحل ومنع التعديات عليه، مع مسؤولية كل قبيلة عن مسار الخط بمنطقتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

كما وجه بإعداد مقايسة لنقل خط المياه عبر معدية من قبلي إلى بحري السكة الحديد بفوكة، مع تشغيل خط المياه بالقرية ثلاثة أيام أسبوعيًا بدءًا من الأسبوع المقبل، ودعمها بسيارة مياه إضافية.

وفي قطاع الكهرباء، وجه المحافظ بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة لتقوية الشبكات ودعمها بمحولات ذات قدرات أعلى، بما يسهم في تحقيق استقرار التيار الكهربائي وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وفيما يخص قطاع الصحة أشار المحافظ إلى عقد بروتوكولات تعاون مع عدد من الجامعات بدأت بجامعة الأزهر لتوفير أطباء استشاريين مقيمين ودعم الوحدات الصحية، إلى جانب التعاون مع شركات البترول والمجتمع المدني لدعم قطاع الصحة.

كما وجه المحافظ بحصر احتياجات التجمعات الصغيرة مثل ضي ورحيل وحريقة من الخدمات الأساسية كالمياه والطرق والتعليم، نظرًا لبعدها عن قرية فوكة ووقوعها قبلي السكة الحديد.

حضر اللقاء العميد ياسر عامر رئيس مركز ومدينة الضبعة، والدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، ورؤساء القرى وعدد من أهالي القري