رياضة

ضياء السيد: الأهلي وافق على رحيل حمزة عبدالكريم لبرشلونة

حمزة عبدالكريم
حمزة عبدالكريم
رباب الهواري

أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أن مصطلح الأكاديميات في الكرة المصرية يعاني من سوء فهم كبير، مشيرًا إلى أن الكثير من الأكاديميات في مصر ارتبط اسمها بـ«السبوبة»، ما أساء للفكرة الأساسية لتطوير الناشئين.

وقال ضياء السيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "cbc"، إن مفهوم الأكاديميات في مصر يختلف عن معناه الحقيقي، موضحًا:"مصطلح الأكاديميات عندنا مشوَّه، لأن اللي بيقابل قطاع الناشئين خارجيًا هو الأكاديمية، واللي بيحصل في أوروبا شبه اللي موجود في مصر من حيث الفكرة".

وكشف ضياء السيد عن آخر تطورات ملف لاعب الأهلي حمزة عبدالكريم، مؤكدًا أنه سأل داخل النادي، وتأكد من أن الأهلي وافق بالفعل على رحيل اللاعب، وتمت مخاطبة نادي برشلونة بالموافقة الرسمية، إلا أن النادي الإسباني أجل حسم الصفقة بسبب مشكلات تتعلق باللعب المالي النظيف.

وتحدث عن تقييمه لصفقات الأهلي، قائلًا إن أغلبها صفقات عادية، باستثناء يوسف بلعمري، معتبرًا أن مروان عثمان لاعب جيد، لكن كان من الأفضل التعاقد معه بشكل نهائي بدلًا من ضمه على سبيل الإعارة.

وأضاف: "مروان عثمان لاعب كويس جدًا، أنا دربته قبل كده، وهو مؤثر ومميز بالسرعة وتسجيل الأهداف، وأفضل من أسامة فيصل، رغم إن أسامة لاعب مميز لكنه بيبعد عن منطقة الجزاء وبيتحرك على الأطراف".

وانتقد تراجع مستوى محمد شريف في الفترة الحالية، مؤكدًا أن مروان عثمان يتفوق عليه فنيًا في الوقت الراهن، كما أشار إلى أن الأهلي تأخر كثيرًا في حسم ملف التعاقد مع مهاجم أجنبي.

وعن أداء لاعبي المنتخب في بطولة أمم إفريقيا، أشاد ضياء السيد بثنائي الأهلي ياسر إبراهيم وحمدي فتحي، معتبرًا أنهما الأفضل داخل صفوف منتخب مصر خلال البطولة، مؤكدًا أنهما قاما بالدور المطلوب منهما على أكمل وجه.

واختتم تصريحاته بالإشادة بـمحمد هاني، مؤكدًا أنه قدم واحدًا من أفضل مستوياته خلال بطولة أمم إفريقيا، مقارنة بمشاركاته السابقة مع المنتخب.

