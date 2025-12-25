دماغه مش مرتاحة.. شوبير يكشف آخر تطورات رحيل حمزة عبدالكريم إلى برشلونة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن مستجدات رحيل المهاجم الواعد حمزة عبدالكريم، لاعب الأهلي ومنتخب مصر للناشئين، إلى نادي برشلونة الإسباني.

وقال شوبير: "الأمور ستتحرك بشكل أفضل في انتقال حمزة إلى برشلونة خلال الفترة المقبلة. النادي الأهلي يريد الحصول على مبلغ مالي في البداية، وبرشلونة يرفض تمامًا، لذلك الأهلي يحاول تقديم بعض الامتيازات لضمان تحقيق قيمة مالية للصفقة".

وأضاف: "لو كنت مكان النادي الأهلي، سأوافق على رحيله. حاليًا، دماغ حمزة غير مرتاحة، خصوصًا قبل مباراة المحلة، وهذا هو الوضع داخل النادي. وكل ما يظهر جديد سأوافيكم به".