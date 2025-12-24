قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«باب الخلق» الأقرب لقلبي.. محمود سعد يكشف كواليس برنامجه الأهم في مسيرته|فيديو
رئيس مجلس النواب الليبي ينعى الفريق أول محمد الحداد
محلل رياضي: فرصة تتويج منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا «مليون%»
«مشوّه.. لاعب عادي».. أسامة حسن يُثير الجدل بشأن عرض برشلونة لحمزة عبدالكريم
«الخطيب» تواصل معي.. أحمد شعبان يكشف كواليس فشل انضمامه للأهلي | فيديو
أقل سعر لصرف الدولار اليوم الأربعاء 24-12-2025
الفراعنة لن ينسوا رقم 3.. إعلامي: إنجازات محمد عبدالوهاب محفورة في الذاكرة
خارطة طريق لمصر 2030.. مؤتمر MEPCON بأسوان يؤكد دور الجامعات في التحوّل للطاقة الذكية|تفاصيل
فصل الكهرباء عن 3 مناطق بمدينة بيلا بكفر الشيخ .. اليوم
دعاء الفجر لتيسير كل ضائقة والفرج القريب.. لا تفوت أكثر أوقات اليوم بركة
الأرصاد تُطلق إنذارا: شبورة مائية كثيفة تضرب شمال البلاد والقاهرة اليوم
أسلحة ومرتبات شهرية.. تفاصيل صادمة عن الدعم الإسرائيلي السري لـ «الدروز» في سوريا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
«مشوّه.. لاعب عادي».. أسامة حسن يُثير الجدل بشأن عرض برشلونة لحمزة عبدالكريم

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
سارة عبد الله

علّق أسامة حسن، نجم الزمالك السابق، على عرض نادي برشلونة لضم لاعب الأهلي الشاب حمزة عبد الكريم.

وكتب أسامة حسن عبر حسابه على فيسبوك: "في عرض فعلاً من برشلونة لحمزة عبد الكريم، أنا اتفرجت عليه وعلى الاستوديو التحليلي. هو لاعب عادي جدًا جدًا جدًا، ولو في عرض من أي بلد مشوّه، أنت اللي كسبان لو بعتوا".

وأبلغ النادي الأهلي إدارة نادي برشلونة الإسباني بتحفظه على العرض الأخير المقدم للتعاقد مع المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم خلال فترة الانتقالات المقبلة، مطالبًا بتعديل الشروط المالية الخاصة بالصفقة.

وطلبت إدارة الأهلي رفع قيمة بند الشراء إلى 8 ملايين يورو، يتم تقسيمها إلى 2 مليون يورو كمبلغ ثابت، على أن يُستكمل باقي المقابل المالي عبر حوافز ومتغيرات مشروطة مرتبطة بمشاركة اللاعب وأدائه مع الفريق الكتالوني.

كما اشترط النادي القاهري زيادة نسبة إعادة البيع في حال انتقال اللاعب مستقبلًا، لترتفع من 10% إلى 20%، في خطوة تهدف إلى ضمان تحقيق أقصى استفادة مالية من رحيل أحد أبرز مواهبه الصاعدة.

ويأتي موقف الأهلي في ظل القناعة الفنية الكبيرة بإمكانات حمزة عبد الكريم، ورغبة الإدارة في الحفاظ على حقوق النادي حال إتمام الصفقة، خاصة مع الاهتمام الأوروبي المتزايد باللاعب خلال الفترة الأخيرة.

