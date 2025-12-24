«الغندور» يكشف سر مشاركة نجوم الفراعنة رغم خطر البطاقات الصفراء .. وتوجيهات حسام حسن

كشف الإعلامي خالد الغندور عن موقف المدير الفني للمنتخب الوطني، حسام حسن، من مشاركة اللاعبين في مباراة جنوب إفريقيا المقبلة ضمن منافسات بطولة أمم إفريقيا.

وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية: "حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، رفض مقترح عدم الدفع بمروان عطية وتريزيجيه أمام جنوب إفريقيا، لتفادي حصولهما على إنذار ثانٍ يمنعهما من المشاركة في المباراة الثالثة بدور المجموعات أمام أنجولا".

وتابع: "حسام حسن تحدث مع تريزيجيه ومروان عطية حول ضرورة عدم الاندفاع أو الاحتكاك القوي، أو اللعب بدون كرة مع لاعبي جنوب إفريقيا، وأكد لللاعبين أنه سيدفع بهما في المباراة القادمة، لكن بشرط الحذر من الحصول على إنذارات جديدة".

وأضاف: "لائحة كأس أمم إفريقيا تنص على أن أي لاعب يحصل على إنذارين يعاقب بالإيقاف تلقائيًا عن المباراة التالية، كما تُلغى البطاقات الصفراء المتراكمة بعد نهاية مرحلة المجموعات. ما يعني أن تريزيجيه ومروان عطية سيدخلان الأدوار الإقصائية دون أي إنذارات أو إيقافات إذا تجنبا الحصول على بطاقة جديدة ضد جنوب إفريقيا وأنجولا".