«الدلتا للسكر» تعلن موعد استلام محصول البنجر لموسم 2026 .. اعرف التفاصيل
بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس
قبل رمضان.. إجراءات حكومية عاجلة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق
اتشتمت بأمي.. دنيا الألفي تكشف تفاصيل خناقة حفل الزفاف
ضبط المتهمين بإنهاء حياة شاب بطلقات نارية داخل صيدلية في قليوب
بين حادث سير واتهامات بالاغتيال.. غموض وفاة مستشارة الأسد "لونا الشبل" يثير التساؤلات
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي لهيئة التأمينات الاجتماعية
صفقة بـ 230 مليون جنيه.. إحباط محاولة لجلب 3 أطنان حشيش وهيدرو بالسويس
في ذكرى ميلادها.. ما لا تعرفه عن شادية التي تألّقت فنًا واشتاقت قلبًا للأمومة
مرموش ضد محمد صلاح.. تشكيل ليفربول ومانشستر سيتي المتوقع لقمة الدوري الإنجليزي
خبير اقتصادي: مصر تُخطط لدعم الشركات الناشئة بمليار دولار لتعزيز الاقتصاد المصري |فيديو
4 نجوم سوبر.. غيابات الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات لم يسبق لها مثيل..إليك أفضل أجهزة كمبيوتر محمولة في الأسواق

أجهزة الكمبيوتر المحمولة ThinkBook 14+ و 16+
أجهزة الكمبيوتر المحمولة ThinkBook 14+ و 16+
لمياء الياسين

أعلنت شركة لينوفو عن تحديث أجهزة الكمبيوتر المحمولة ThinkBook 14+ و 16+ بمواصفات جديدة مزودة بمعالج Ryzen AI 7 H 450. يتوفر كلا الطرازين الآن في الصين عبر موقع JD.com، بنسخة مزودة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 32 جيجابايت وقرص تخزين SSD سعة 1 تيرابايت، بسعر 6999 يوان (1008 دولارات أمريكية)
مواصفات لينوفو ثينك بوك 14+ و 16+

تتميز الطرازات المُحدَّثة بمعالج AMD Ryzen AI 7 H 450 ثماني النواة، بستة عشر مسارًا، بتردد يصل إلى 5.1 جيجاهرتز، ووحدة معالجة عصبية مدمجة قادرة على تقديم أداء يصل إلى 50 تيرابايت في الثانية من معالجة الذكاء الاصطناعي. وتستخدم لينوفو معالج الرسوميات المدمج Radeon 860M المبني على معمارية RDNA 3.5. يدعم كلا الجهازين مخرجات طاقة عالية الأداء، حيث تصل قدرة جهاز 14+ إلى 80 واط، بينما تصل قدرة جهاز 16+ إلى 83 واط.

زوّدت لينوفو كلا الطرازين بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 32 جيجابايت من نوع LPDDR5X بسرعة 8533 ميجاهرتز، ووحدات تخزين SSD من نوع PCIe 4.0 TLC بسعة 1 تيرابايت. كما يدعم الجهازان منفذي M.2 2280 مع إمكانية توسيع السعة حتى 8 تيرابايت. ويحتوي كل جهاز على بطارية بسعة 99.9 واط/ساعة، ويدعم الشحن السريع باستخدام محول طاقة GaN بقوة 140 واط مرفق. وتدّعي لينوفو إمكانية شحن البطارية بنسبة 60% خلال 30 دقيقة فقط عند إيقاف تشغيل الجهاز.

مواصفات لينوفو ثينك بوك 14+ و 16+


مواصفات لينوفو ثينك بوك 14لينوفو ثينك بوك 16

يتميز كلا الجهازين المحمولين بلوحة لمس ForcePad اللمسية، ولوحة مفاتيح بمسافة ضغط 1.5 مم مع زر تشغيل ببصمة الإصبع، وكاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء مع غطاء للخصوصية، ودعم ملحقات MagicBay، ونظام صوت Dolby Atmos بأربعة مكبرات صوت.
يتميز كلا الطرازين بتصميم موحد، حيث يغطي الهيكل المعدني بالكامل الأسطح A وC وD. يدعم كل منهما تصميم مفصل بزاوية 180 درجة، ويتوفران بلوني الأبيض النجمي والرمادي القمري.

أما بالنسبة للاتصال، فتشمل هذه المنافذ منفذي USB4، ومنفذي USB 3.2 Gen 1، ومنفذ HDMI 2.1 FRL (48 جيجابت في الثانية)، ومنفذ RJ45 Ethernet، وقارئ بطاقات SD، ومقبس صوت 3.5 ملم، ودعم Wi-Fi 7. كما أضافت لينوفو واجهة TGX لتوسيع وحدة معالجة الرسومات الخارجية.

يكمن الاختلاف الرئيسي في الشاشة. يتميز جهاز ThinkBook 14+ بشاشة 3K مقاس 14.5 بوصة بدقة 3072 × 1920. وهي تدعم معدل تحديث 120 هرتز، ونطاق ألوان DCI-P3 بنسبة 100%، وتصل درجة سطوعها إلى 500 شمعة.

مواصفات جهاز ThinkBook 16

يستخدم جهاز ThinkBook 16 شاشة أكبر حجماً مقاس 16 بوصة بدقة 3.2K (3200 × 2000 بكسل). ويوفر معدل تحديث أعلى يبلغ 165 هرتز مع الحفاظ على نفس دقة الألوان ومستويات السطوع الموجودة في طراز 14 كما يتيح الهيكل الأكبر مساحة للوحة مفاتيح رقمية.

أجهزة الكمبيوتر أجهزة الكمبيوتر المحمولة ThinkBook 14 معالج الرسوميات الذكاء الاصطناعي ذاكرة وصول عشوائي جهاز ThinkBook 14

