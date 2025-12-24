كيف صنع حسن شحاتة جيلاً لا يُقهر في أمم أفريقيا؟.. نجم بتروجت يكشف كواليس 2008 |فيديو

قال أحمد شعبان، لاعب بتروجت السابق، إن الكابتن حسن شحاتة كان يجيد تجهيز اللاعبين بشكل مميز، مشيرًا إلى أن ذلك ساهم في تتويج المنتخب بثلاث نسخ متتالية من بطولة أمم إفريقيا.

وأضاف شعبان خلال حديثه في برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة صدى البلد، أنه كان من جيل 2008 الذي تُوّج باللقب، وأن الأجواء الأفريقية كانت مختلفة وغريبة بالنسبة له.

ولفت إلى أن شحاتة كان يركز بشكل خاص على تجهيز الفريق للمباريات الكبرى، وخاصة المباراة الافتتاحية ضد الكاميرون، والتي حسمها الفراعنة بفوز كبير بأربعة أهداف.

وأشار شعبان إلى أن المنتخب في البداية لم يكن يفكر بشكل مباشر في المنافسة على اللقب، وأن اللاعبين لم يحضروا طعامًا إلا قليلًا، إلا أن طموحاتهم ارتفعت تدريجيًا مع مرور المباريات وتوالي اللقاءات، ما ساهم في تحقيق الإنجاز الكبير على الصعيد القاري.

