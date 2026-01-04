ناقد رياضي : رؤية برشلونة سبقت الجميع في موهبة حمزة عبدالكريم | فيديو

قال محمد جمال، الناقد الرياضي، إن حمزة عبد الكريم لم يكن يحظى في مصر بنفس التقييم والرؤية التي تعامل بها نادي برشلونة مع موهبته، مؤكدًا أن النادي الإسباني التقط مبكرًا إمكانيات اللاعب وقدراته الفنية الكبيرة.

وأوضح محمد جمال، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد، أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، قرر ضم حمزة عبد الكريم إلى القائمة المبدئية للفراعنة بهدف منحه دفعة معنوية وثقة أكبر في نفسه، مشددًا على أن اللاعب يمتلك إمكانيات فنية مميزة ويعد مشروع مهاجم واعد.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تواجد حمزة عبد الكريم بشكل مستمر مع منتخب مصر، سواء في المباريات الودية أو الرسمية، نظرًا لكونه مهاجمًا مميزًا للغاية وقادرًا على تقديم الإضافة للمنتخب.

وعن ملف مهاجمي الأهلي، أكد محمد جمال أنه في حال قرر النادي التعاقد مع مهاجم مصري، فإن أسامة فيصل سيكون الأقرب، رغم عدم اقتناع المدير الفني يس توروب بشكل كامل بالفكرة، موضحًا في الوقت نفسه أن احتمالية ضم مصطفى محمد تبدو مستبعدة، خاصة بعد رفض اللاعب الانضمام للأهلي في وقت سابق.