إبراهيم فايق :حط حمزة عبدالكريم على شاحن

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن تطورات جديدة في مفاوضات انتقال لاعب الأهلي الشاب حمزة عبدالكريم إلى برشلونة.

و كتب إبراهيم فايق عبر فيسبوك :‏لما اقولك متراجعش ورايا في قصة حمزة عبدالكريم يبقى متراجعش،لما اقولك مفيش مفاوضات وقفت وبرشلونة متمسك باللاعب والأهلي عنده انفتاح على خروجه يبقى متراجعش ورايا.

و تابع :‏ولما قولت لك كان فيه فيديو من كام يوم وفيه محادثات حصلت بين والد اللاعب والوسيط ونادي برشلونة وقولت لك فيه عرض جديد هيتقدم متراجعش ورايا .

و أضاف:‏الجديد بقى ومتراجعش ورايا برضه،‏العرض اتقدم بالفعل ووصل الاهلي ومن حق النادي الرد خلال اسبوع.. العرض افضل نسبيا وبرشلونة رفع فيه نسبة اعادة البيع ل١٥٪ بدلا من ١٠ ٪ مع زيادة عدة بنود افضل لصالح الأهلي.

و أشار :‏الاهلي سيقوم بدراسة العرض وسيرد خلال يومين بالكثير حرصا على مصلحة اللاعب.. والمعلومة المؤكدة ان هناك تقارب كبير وتلاقي بين طلبات الاهلي وعرض برشلونة الجديد وقد تحسم الأمور ويخرج حمزة عبدالكريم لكتالونيا.

‏و أختتم :تقدر تحط حمزة عبدالكريم على شاحن بتاع برشلونة بنسبة ٨٠٪؜.