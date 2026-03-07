قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد مباريات اليوم السبت 7-3- 2026 والقنوات الناقلة
صلاة الضحى.. اعرف وقتها وكيف تؤديها وماذا تقرأ فيها وآخر موعد لها
سماء إيران تشتعل.. موجة ضربات إسرائيلية ضخمة تضرب طهران وأصفهان
مع استمرار التصعيد.. 3 سيناريوهات تحكم مستقبل الحرب الإيرانية - الأمريكية
دبي وشركة طيران الإمارات تعلنان استئناف الرحلات الجوية بعد الهجوم الإيراني
الأهلي والزمالك يواصلان الانتصارات قبل القمة المرتقبة بدوري محترفي اليد
ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل
لبنان.. مقتـ ل 16 شخصًا وإصابة 35 آخرين في غارات للطيران الإسرائيلي
السعودية تدمر صواريخ أطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية
أنتم إخواننا.. الرئيس الإيراني يعلن وقف الهجمات ضد دول الخليج
طيران الإمارات يعلق جميع الرحلات الجوية من وإلى دبي حتى إشعار آخر
ضربها بشـ.ومة في نهار رمضان.. ضبط المتهم بالاعتداء على زوجته في طنطا
رياضة

أرسنال يبحث عن عبور جديد في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانسفيلد تاون

أرسنال
أرسنال
إسراء أشرف

يحل أرسنال ضيفًا على مانسفيلد تاون ظهر اليوم السبت، في مواجهة تقام عند الساعة الثانية والربع ضمن منافسات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويدخل الفريق اللندني اللقاء بهدف مواصلة نتائجه الإيجابية هذا الموسم، خاصة في ظل سعيه لتحقيق إنجاز تاريخي بالمنافسة على أكثر من بطولة في آن واحد.

وتبدو حظوظ أرسنال كبيرة أمام منافسه الذي يحتل المركز السادس عشر في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي (ليج وان).

ويخوض أرسنال المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزًا مهمًا خارج ملعبه على برايتون بهدف دون رد في الدوري الإنجليزي، ليعزز صدارته لجدول الترتيب بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي.

ولا يقتصر طموح أرسنال هذا الموسم على الدوري فقط، إذ ينتظر الفريق تحدٍ جديد أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة، إلى جانب مواجهته المرتقبة أمام باير ليفركوزن في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وفي سياق متصل، يواصل النجم الإنجليزي بوكايو ساكا تأكيد أهميته داخل صفوف الفريق، بعدما تحول إلى أحد الركائز الأساسية في تشكيلة أرسنال منذ تصعيده من أكاديمية النادي.

وأسهم اللاعب بشكل واضح في نتائج الفريق خلال المواسم الأخيرة بفضل أهدافه الحاسمة وتمريراته المؤثرة، ليصبح من أبرز عناصر الفريق داخل الملعب وخارجه.

كأس الاتحاد الإنجليزي

