أمير هشام : أحمد عيد تدعيم مهم لصالح الأهلي وبديل جيد في حال غياب محمد هاني

كشف الإعلامي أمير هشام عن رأيه في صفقة اللاعب أحمد عيد بالنادي الأهلي .

وكتب أمير هشام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"أحمد عيد تدعيم مهم وصفقة كويسة لصالح الأهلي في رأيي وبديل جيد في حالة غياب محمد هاني".



يخضع حاليا أحمد عيد لاعب النادي المصري الحالي والزمالك السابق لإجراءات الكشف الطبي، تمهيدًا لانضمامه إلى النادي الأهلي.

وجاءت صفقة انتقال أحمد عيد إلي النادى الأهلي عقب تنسيق مباشر بين كامل أبو علي رئيس النادي المصري ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، حيث تم الانتهاء من جميع الإجراءات التعاقدية بنجاح.