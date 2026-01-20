ثلاثي بيراميدز وثنائي الأهلي الجديد أبرز المرشحين لمعسكر الفراعنة المقبل

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن حسام حسن سيمنح الفرصة لبعض الوجوه الجديدة وضمهم في معسكر مارس المقبل ضمن الاستعدادات لكأس العالم.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن حسام حسن تحدث مع جهازه المعاون حول خروج بعض اللاعبين من الذين تواجدوا في أمم أفريقيا من حساباته، وسيتم مراقبة وجوه جديدة لضمهم بشرط تألقهم مع أنديتهم.

وتابع:"من ضمن اللاعبين مروان عثمان مهاجم الأهلي الجديد والمدافع عمرو الجزار، وناصر ماهر لاعب الزمالك وثلاثي بيراميدز مروان حمدي وأحمد عاطف قطة ومحمود مرعي وعلي فوزي ظهير أيمن مودرن".