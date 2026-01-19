إحلال وتجديد لـ 8 لاعبين بمنتخب مصر | شوبير يعلن خبرا مثيرا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجأة بشأن منتخب مصر، وموقف حسام حسن والجهاز الفني الحالي خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير عبر إذاعة "أون سبورت إف إم"، بإن الأسبوع المقبل سيشهد إعلان اتحاد الكرة الثقة في حسام حسن كمدرب لمنتخب مصر، وسيتم التشاور معه بشأن ما إذا كان يريد ضم أفراد جدد للجهاز الفني وتوفير ما يؤهله لإعداد جيد قبل المشاركة في كأس العالم.

كما أوضح شوبير أن هناك اتجاه لوجود إحلال وتجديد في صفوف منتخب مصر، تحديدًا من 5 أو 6 إلى 8 لاعبين.

وختم شوبير إلى أن قائمة منتخب مصر والمفاجآت التي ستشهدها اختيارات حسام حسن ستبدأ من معسكر مارس المقبل، وسيكون هناك تركيزًا لضم لاعبين جدد من الدوري المصري، خاصة في الجانب الهجومي.