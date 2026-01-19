قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كندا تدرس إرسال قوات إلى جرينلاند ضمن تدريبات الناتو بقيادة الدنمارك
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 19 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
دعاء استقبال شهر شعبان.. كلمات مستحبة للرزق الواسع
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي مستهل اليوم
الأرصاد تكشف 7 نصائح لقيادة آمنة في الضباب
موسكو تحذر: خطط بريطانيا لاعتراض السفن الروسية تصعيد خطير
كيف نظم القانون حق المتضررين من قرارات الحبس الاحتياطي في الحصول على تعويض؟
أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين
دعاء الفجر آخر يوم من شهر رجب.. اجعله ختام مسك بأفضل الدعوات
لمحبي الـ بيك أب.. ماذا تقدم JMC فيجاس 2026 الجديدة؟
الدينار يرتفع .. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين
صحيفة: إدارة ترامب تدرس منح اللجوء لليهود البريطانيين
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
شوبير يتغنى بساديو ماني: هكذا هو القائد

ميرنا محمود

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بتألق النجم السنغالي ساديو ماني  بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .  

وكتب شوبير: كل التحية للنجم ساديو ماني، هكذا هو القائد ؛ قام بدوره بشكل ولا أفضل ولا أروع وأصر على استكمال المباراة وقيادة منتخب بلاده للتويج باللقب .

وتُوّج النجم السنغالي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، بعد الأداء اللافت الذي قدمه طوال مشوار البطولة، والذي تُوّج بقيادة منتخب بلاده للفوز باللقب القاري.


وجاء تتويج ماني تتويجًا طبيعيًا لمستواه الثابت وتأثيره الكبير في نتائج “أسود التيرانجا”، سواء على المستوى الفني أو القيادي داخل الملعب.

السنغال بطلاً لأمم إفريقيا للمرة الثانية

نجح منتخب السنغال في التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه الثمين على منتخب المغرب بهدف دون رد في المباراة النهائية. اللقاء الذي احتضنه ملعب مولاي عبد الله في الرباط، شهد ندية كبيرة بين المنتخبين، إلا أن الخبرة والواقعية السنغالية حسمتا المواجهة في لحظاتها الحاسمة.

نهائي قوي وحسم في التفاصيل

جاءت المباراة النهائية قوية ومتكافئة، حيث فرض المنتخب المغربي أسلوبه بالاستحواذ والضغط، في المقابل اعتمد المنتخب السنغالي على التنظيم الدفاعي والانطلاقات السريعة. وتمكن “أسود التيرانغا” من استغلال إحدى الفرص القليلة التي سنحت لهم، ليسجلوا هدف الفوز ويحافظوا عليه حتى صافرة النهاية.

دور حاسم لساديو ماني

كان لساديو ماني دور محوري في تتويج منتخب بلاده باللقب، حيث قدّم أداءً متوازنًا بين الصناعة والتسجيل، إلى جانب تحركاته المستمرة التي أربكت دفاعات المنافسين. كما أظهر ماني شخصية القائد داخل الملعب، وأسهم بخبرته في توجيه زملائه خلال المباريات الصعبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

