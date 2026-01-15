ليلى علوي تهنئ منتخب المغرب بالتأهل لنهائي أفريقيا.. ماذا قالت؟

هنأت الفنانة ليلى علوي، منتخب المغرب بعد التأهل لنهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية على حساب نيجيريا.

وكتبت ليلى علوي عبر حسابها على انستجرام: “ألف ألف مبروك للمغرب مباراة ممتعة ومجهود جبار من الفريقين لكن التوفيق للمغرب الحمد لله وبرافو برافو لحارس المرمى أداء بطولي في الوقت الحاسم”.

ليلى علوي على انستجرام

ويواجه منتخب المغرب نظيره السنغالي في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

موعد نهائي كأس أمم أفريقيا 2025



وتنطلق المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بين السنغال و المغرب، مساء الاحد المقبل في تمام الساعه التاسعة مساء، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط.