المستكاوي بعد خروج مصر من أمم افريقيا: وصلنا أبعد نقطة نقدر عليها

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي على هزيمة منتخب مصر أمام السنغال في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الافريقية.

وكتب المستكاوي عبر حسابه الشخصي على إكس: "‏هارد لك للمنتخب علي مجمل عمله في البطولة، الفريق السنغالي كان أفضل علينا الاعتراف بذلك. وقد وصلنا الي ابعد نقطة نقدر عليها وهي قبل النهائي.. ومع ذلك تحرك المنتخب بعد هدف السنغال واستطاع ان يتحرك ولو عشوائيا فلماذا الانتظار حتي الإصابة بهدف؟ ‏ألم يكن ممكنا المناورة قليلا بالهجوم ؟ ‏ان فوز السنغال يرجع الي أنه الأفضل بجانب أن المنتخب ظل متمسكا بالدفاع حتي هدف ماني وكان ذلك خطأ ؟".

وتأهل منتخب السنغال إلي نهائي بطولة أمم أفريقيا بعد تفوقه على المنتخب المصري بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب طنجة ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية ومهمة أمام نظيره منتخب نيجيريا، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد خروج المنتخبين من الدور نصف النهائي للبطولة.

توقيت المباراة المرتقبة

من المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع منتخب نيجيريا يوم السبت المقبل، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة أمم أفريقيا.

وتنطلق المواجهة في أجواء تنافسية مرتقبة، حيث يسعى كل منتخب لتقديم أداء قوي يعكس حجم تاريخه وإمكانات لاعبيه، خاصة أن المباراة تمثل اختبارًا مهمًا قبل إسدال الستار على مشوار البطولة.