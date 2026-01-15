مراد مكرم يوجه رسالة للمسئولين بعد هزيمة مصر أمام السنغال

وجه الفنان مراد مكرم، رسالة عقب هزيمة منتخب مصر أمام السنغال في نصف نهائي أمم افريقيا.

وكتب مراد مكرم عبر حسابه على فيسبوك: "طبعا حزين زي اي مصري علي ماتش امبارح...بس حق ربنا ما كنتش متوقع اننا نوصل لنصف النهائي اصلا، بس عندي رجاء للمسؤلين عن الرياضة في مصر، كل الرياضة مش الكورة بس، اتعلموا من التاريخ فاكرين النهضة المصرية الاولي في العصر الحديث الي عملها محمد علي الكبير؟؟؟؟ ننفذها بقي في الرياضة....فلوس تتصرف صح علي ارسال مدربين ولاعبين الي احسن المدارس الرياضية في كل رياضة...بحلم اننا في ٢٠٣٠ نوصل اننا نبقي ملوك القارة بجد...مش بالتاريخ ،لكن بالحاضر".

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية ومهمة أمام نظيره منتخب نيجيريا، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد خروج المنتخبين من الدور نصف النهائي للبطولة.

توقيت المباراة المرتقبة

من المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع منتخب نيجيريا يوم السبت المقبل، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة أمم أفريقيا.

وتنطلق المواجهة في أجواء تنافسية مرتقبة، حيث يسعى كل منتخب لتقديم أداء قوي يعكس حجم تاريخه وإمكانات لاعبيه، خاصة أن المباراة تمثل اختبارًا مهمًا قبل إسدال الستار على مشوار البطولة.