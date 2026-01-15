قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلساته العامة الأحد المقبل
بدء التشغيل التجاري لمحطة الحاويات رقم 1 بالسخنة.. خطوة استراتيجية نحو العالمية
مدبولي: بدء تشغيل محطة البحر الأحمر للحاويات يوم مهم في تاريخ موانئ مصر
بتهمة التجسس.. روسيا تطرد دبلوماسيا من السفارة البريطانية في موسكو
ارتفاع حصيلة ضحايا سقوط رافعة بناء على قطار ركاب في تايلاند إلى 32 قتيلا
زلزال بقوة 4.7 ريختر يضرب محافظة "توياما" في اليابان
كيلو البانيه بـ200 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم 15 يناير في الأسواق
بث مباشر.. مدبولي يشهد بدء التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر للحاويات
الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة نهارًا وبرودة شديدة ليلًا
تخفيضات عيد الشرطة وقرب رمضان.. الداخلية تطلق مرحلة جديدة من مبادرة كلنا واحد
الصحة: تقديم 31.2 مليون خدمة علاجية بمستشفيات الجيزة خلال عام 2025
وكالة الأنباء الأردنية: هزة أرضية في البحر الميت بقوة 4.1 على مقياس ريختر
رياضة

مراد مكرم يوجه رسالة للمسئولين بعد هزيمة مصر أمام السنغال

مراد مكرم
مراد مكرم
سارة عبد الله

وجه الفنان مراد مكرم، رسالة عقب هزيمة منتخب مصر أمام السنغال في نصف نهائي أمم افريقيا.

وكتب مراد مكرم عبر حسابه على فيسبوك: "طبعا حزين زي اي مصري علي ماتش امبارح...بس حق ربنا ما كنتش متوقع اننا نوصل لنصف النهائي اصلا، بس عندي رجاء للمسؤلين عن الرياضة في مصر، كل الرياضة مش الكورة بس، اتعلموا من التاريخ فاكرين النهضة المصرية الاولي في العصر الحديث الي عملها محمد علي الكبير؟؟؟؟ ننفذها بقي في الرياضة....فلوس تتصرف صح علي ارسال مدربين ولاعبين الي احسن المدارس الرياضية في كل رياضة...بحلم اننا في ٢٠٣٠ نوصل اننا نبقي ملوك القارة بجد...مش بالتاريخ ،لكن بالحاضر".

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية ومهمة أمام نظيره منتخب نيجيريا، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد خروج المنتخبين من الدور نصف النهائي للبطولة. 

توقيت المباراة المرتقبة

من المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع منتخب نيجيريا يوم السبت المقبل، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة أمم أفريقيا.

وتنطلق المواجهة في أجواء تنافسية مرتقبة، حيث يسعى كل منتخب لتقديم أداء قوي يعكس حجم تاريخه وإمكانات لاعبيه، خاصة أن المباراة تمثل اختبارًا مهمًا قبل إسدال الستار على مشوار البطولة.

نصف نهائي أمم افريقيا السنغال منتخب مصر

