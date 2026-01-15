يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في الجولة السابعة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر في المباراة التي تجمعهما على ملعب السلام

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في بطولة كأس عاصمة مصر

يواجه الأهلي نظيره طلائع الجيش اليوم الخميس في تمام الساعه الخامسه مياء بتوقيت القاهرة على استاد السلام في المباراة التي تجمعهما على ملعب السلام.

ويُدير مباراة الليلة ، الحكم وائل فرحان ويعاونه كلا من، محمد عزازي ورجب محمد وحكم رابع: جبل السيد وحكم الفيديو: محمد أحمد الشناوي وحكم فيديو مساعد: هيثم الشريف.