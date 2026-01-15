قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 15 يناير 2026 | فيديو
قرار قضائي عاجل بشأن وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال
روسيا تعلن التعرّف على ضابط استخبارات بريطاني غير مُعلن وتتخذ إجراءً مهمًا ضد سفيرة لندن
زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب محافظة "جيفو" اليابانية
اصطفاف سماوي نادر يحسم موعد أول رمضان .. هل يختفي قمر شعبان تمامًا؟
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في بطولة كأس عاصمة مصر
امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 | تداول أسئلة وإجابات "دين القليوبية" بتليجرام
قافلة «زاد العزة» الـ 117 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر ميناء رفح
قفزة 75% في التبادل التجاري بين مصر والبرازيل خلال 2024 وصادرات مصرية تقترب من مليار دولار
المغرب والسنغال.. موعد نهائي كأس أمم أفريقيا 2025
اليوم .. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل الأهلي المُتوقع لمواجهة طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر

الأهلي
الأهلي
عبدالله هشام

يستعد فريق الأهلي لمواجهة قوية أمام طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة السابعة من دور المجموعات في بطولة كأس عاصمة مصر.

المباراة تقام على استاد السلام، ويترقب عشاق كرة القدم أداء الفريق الأحمر في غياب اللاعبين الدوليين المشاركين مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً بالمغرب.

سيخوض الأهلي المباراة بدون عدد من أبرز لاعبيه الدوليين، الذين يمثلون المنتخب الوطني في البطولة الإفريقية. هذا الغياب يضع الجهاز الفني أمام تحدٍ كبير، إذ يحتاج الفريق إلى الاعتماد على اللاعبين المحليين والشباب للحفاظ على مستواه وتحقيق النقاط المهمة في البطولة.

موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش

تُقام المباراة بين الأهلي وطلائع الجيش اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة. وستكون المباراة فرصة للجهاز الفني لاختبار قدرات اللاعبين الاحتياطيين وإشراك بعض المواهب الشابة في صفوف الفريق الأحمر.

يستضيف استاد السلام اللقاء، وهو أحد الملاعب المهمة في مصر، ويتميز بقدرته على استيعاب عدد كبير من الجماهير. 

رغم غياب بعض النجوم، يتوقع أن يحضر عدد كبير من مشجعي الأهلي لدعم الفريق وتشجيعه على تحقيق الفوز.

ومن المتوقع أن يلعب الأهلي بتشكيل كالتالي:

تشكيل الأهلي المتوقع 

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: إبراهيم الأسيوطي - أحمد رمضان - ياسين مرعي - محمد شكري.

خط الوسط: إبراهيما كاظم - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد عبد الله - محمد رأفت.

خط الهجوم: نيتيس جراديشار.

تكتسب المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للأهلي، ليس فقط من أجل تحقيق النقاط الثلاث في دور المجموعات، ولكن أيضاً لإعداد الفريق للمرحلة القادمة من البطولة، خاصة مع ضغوط غياب اللاعبين الدوليين. كما تمثل المباراة فرصة لإظهار قوة الفريق وعمق صفوفه، وإبراز اللاعبين القادرين على تحمل المسؤولية في المباريات الكبرى.

الأهلي النادي الأهلي فريق الأهلي طلائع الجيش كأس عاصمة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

الخميس أم الجمعة؟.. موعد صيام ليلة الإسراء والمعراج 2026

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

منتخب مصر

بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر

حسام حسن

طالب بتدخل الفيفا.. 8 تصريحات نارية لحسام حسن بعد الخسارة أمام السنغال

هانى ابوريدة

الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر

جمال الغندور

الهدف تسلل.. جمال الغندور يكشف أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ابدأ به أول ساعات اليوم المبارك

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية

ترشيحاتنا

البابا لاون

الفاتيكان يُنجز لوحة فسيفسائية جديدة لقداسة البابا لاون وفق التقليد البابوي

الطقس في مصر

الطقس اليوم.. أجواء شديدة البرودة ليلا وصقيع على المزروعات

الطقس في مصر

الطقس اليوم.. أجواء شديدة البرودة ليلا وصقيع على المزروعات

بالصور

إنجى المقدم تثير الجدل بخصر منحوت وقوام ممشوق

إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق

بالأحمر النارى.. يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة سلطة الكينوا بالرمان

سلطة الكينوا بالرمان
سلطة الكينوا بالرمان
سلطة الكينوا بالرمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد