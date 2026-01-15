تشكيل الأهلي المُتوقع لمواجهة طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر

يستعد فريق الأهلي لمواجهة قوية أمام طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة السابعة من دور المجموعات في بطولة كأس عاصمة مصر.

المباراة تقام على استاد السلام، ويترقب عشاق كرة القدم أداء الفريق الأحمر في غياب اللاعبين الدوليين المشاركين مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً بالمغرب.

سيخوض الأهلي المباراة بدون عدد من أبرز لاعبيه الدوليين، الذين يمثلون المنتخب الوطني في البطولة الإفريقية. هذا الغياب يضع الجهاز الفني أمام تحدٍ كبير، إذ يحتاج الفريق إلى الاعتماد على اللاعبين المحليين والشباب للحفاظ على مستواه وتحقيق النقاط المهمة في البطولة.

موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش

تُقام المباراة بين الأهلي وطلائع الجيش اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة. وستكون المباراة فرصة للجهاز الفني لاختبار قدرات اللاعبين الاحتياطيين وإشراك بعض المواهب الشابة في صفوف الفريق الأحمر.

يستضيف استاد السلام اللقاء، وهو أحد الملاعب المهمة في مصر، ويتميز بقدرته على استيعاب عدد كبير من الجماهير.

رغم غياب بعض النجوم، يتوقع أن يحضر عدد كبير من مشجعي الأهلي لدعم الفريق وتشجيعه على تحقيق الفوز.

ومن المتوقع أن يلعب الأهلي بتشكيل كالتالي:

تشكيل الأهلي المتوقع

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: إبراهيم الأسيوطي - أحمد رمضان - ياسين مرعي - محمد شكري.

خط الوسط: إبراهيما كاظم - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد عبد الله - محمد رأفت.

خط الهجوم: نيتيس جراديشار.

تكتسب المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للأهلي، ليس فقط من أجل تحقيق النقاط الثلاث في دور المجموعات، ولكن أيضاً لإعداد الفريق للمرحلة القادمة من البطولة، خاصة مع ضغوط غياب اللاعبين الدوليين. كما تمثل المباراة فرصة لإظهار قوة الفريق وعمق صفوفه، وإبراز اللاعبين القادرين على تحمل المسؤولية في المباريات الكبرى.