وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم

ارتفعت أسعار العملات العربية في مصر، أمس الأربعاء، وقفز سعر الدينار الكويتي لنحو 154.93 جنيه بزيادة 56 قرشا.

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار العملات العربية في مصر مستهل تعاملات اليوم الخميس 15يناير 2026: ، في البنك الأهلي وفقا لآخر تحديثات.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الخميس 15-1-2026:

جاء سعر الدينار الكويتي، كأعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 15-1-2026:

سعر الشراء: 152.31 جنيه.

سعر البيع: 154.93 جنيه.

بلغ سعر الريال السعودي، أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 15-1-2026:

سعر الشراء: 12.55 جنيه.

سعر البيع: 12.63 جنيه.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 15-1-2026:

سعر الشراء: 12.85 جنيه.

سعر البيع: 12.89 جنيه.

بلغ سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 15-1-2026:

سعر الشراء: 124.09 جنيه

سعر البيع: 125.64 جنيه

وسجل الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 15-1-2026:

سعر الشراء: 11.99 جنيه.

سعر البيع: 12.99 جنيه.

وصل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 15-1-2026:

سعر الشراء: 66.18 جنيه.

سعر البيع: 66.90 جنيه.

وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 15-1-2026:

سعر الشراء: 121.56 جنيه.

سعر البيع: 123.04 جنيه.

الدينار الأغلى عربيا وعالميا

تعتبر العملات العربية من الأغلى عالميا، ويعد الدينار الكويتي الأعلى قيمة على المستويي العربي والعالمي، فيما تعد العملة السعودية الأكثر طلبا خاصة بمصر في مواسم العمرة وموسم الحج.