اقتصاد

تراجع الدينار .. أسعار العملات العربية في مصر

أسعار العملات العربية في مصر
أسعار العملات العربية في مصر
علياء فوزى

هبطت أسعار العملات العربية في مصر علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري، وسجل سعر الدينار الكويتي  الأعلى قيمة انخفاضا بنحو 25 قرشا.

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار العملات العربية في مصر مستهل تعاملات  اليوم الجمعة 9 يناير 2026 ، في البنك الأهلي وفقا لآخر تحديثات.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الجمعة 9-1-2026:

جاء سعر الدينار الكويتي، كأعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصري  اليوم  الجمعة 9-1-2026:

سعر الشراء: 152.28 جنيه.

سعر البيع: 154.90 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي، أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم  الجمعة 9-1-2026:

سعر الشراء: 12.52 جنيه.

سعر البيع: 12.62 جنيه.

ووصل سعر  الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه المصري  اليوم  الجمعة 9-1-2026:

سعر الشراء: 12.84 جنيه.

سعر البيع: 12.88 جنيه.

بلغ سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري  اليوم الجمعة 9-1-2026:

سعر الشراء: 123.98 جنيه

سعر البيع: 125.26 جنيه

وسجل الريال القطري أمام الجنيه المصري  اليوم الجمعة 9-1-2026:

سعر الشراء: 11.98 جنيه.

سعر البيع: 12.98 جنيه.

وصل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 9-1-2026:

سعر الشراء: 66.12 جنيه.

سعر البيع: 66.85 جنيه.

وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري  اليوم الجمعة 9-1-2026:

سعر الشراء: 121.46 جنيه.

سعر البيع: 122.93 جنيه.

الدينار الأغلى عربيا وعالميا

تعتبر العملات العربية من الأغلى عالميا، ويعد الدينار الكويتي الأعلى قيمة على المستويي العربي والعالمي، فيما تعد العملة السعودية الأكثر طلبا خاصة بمصر في مواسم العمرة وموسم الحج.

