اقتصاد

الدينار يفقد 53 قرشا .. أسعار العملات العربية في مصر

أسعار العملات العربية في مصر
علياء فوزى

هبطت أسعار العملات العربية في مصر، وفقد سعر الدينار الكويتي نحو 53 قرشا من قيمته علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري، ليسجل 155.37 جنيه اليوم.

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار العملات العربية في مصر مستهل تعاملات  اليوم الأربعاء  14يناير 2026: ، في البنك الأهلي وفقا لآخر تحديثات.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأربعاء 14-1-2026:

جاء سعر الدينار الكويتي، كأعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصري  اليوم الأربعاء  14-1-2026:

سعر الشراء: 151.76 جنيه.

سعر البيع: 154.37 جنيه.

بلغ سعر الريال السعودي، أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء  14-1-2026:

سعر الشراء: 12.51 جنيه.

سعر البيع: 12.58 جنيه.

ووصل سعر  الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه المصري  اليوم الأربعاء  14-1-2026:

سعر الشراء: 12.81 جنيه.

سعر البيع: 12.85 جنيه.

بلغ سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري  اليوم الأربعاء  14-1-2026:

سعر الشراء: 123.64 جنيه

سعر البيع: 125.19 جنيه

وسجل الريال القطري أمام الجنيه المصري  اليوم الأربعاء 14-1-2026:

سعر الشراء: 11.95 جنيه.

سعر البيع: 12.94 جنيه.

وصل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري  اليوم الأربعاء 14-1-2026:

سعر الشراء: 65.94 جنيه.

سعر البيع: 66.65 جنيه.

وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري  اليوم الأربعاء 14-1-2026:

سعر الشراء: 121.12 جنيه.

سعر البيع: 122.60 جنيه.

الدينار الأغلى عربيا وعالميا

تعتبر العملات العربية من الأغلى عالميا، ويعد الدينار الكويتي الأعلى قيمة على المستويي العربي والعالمي، فيما تعد العملة السعودية الأكثر طلبا خاصة بمصر في مواسم العمرة وموسم الحج.

أسعار العملات العربية الدينار الكويتي الجنيه المصري سعر الريال السعودي سعر الدرهم الإماراتي

التدريب على أجواء الامتحان الحقيقية يقلل القلق ويحوّل الاختبار لتجربة آمنة نفسيًا
غلاء الأسعار ليس السبب الوحيد
أضرار النوم على البطن
أطعمة مفيدة لصحة العين
